Prosegue l'appuntamento con il Grande Fratello Vip e nella serata del 4 gennaio andrà in onda una nuova puntata in diretta televisiva su Canale 5. Le anticipazioni rivelano che sarà un appuntamento ricco d'imprevisti e colpi di scena, così come ha annunciato Alfonso Signorini nel promo che sta andando in onda in televisione e anche sui social. Una serata in cui si farà notare l'assenza di Elisabetta Gregoraci: la showgirl calabrese, che qualche settimana fa ha scelto di abbandonare il cast del reality show, questa sera non presenzierà alla serata in diretta.

Nella puntata del GF Vip del 4 gennaio, non sarà presente Elisabetta Gregoraci: anticipazioni

Nel dettaglio, Elisabetta sui social ha postato delle foto che la vedono in compagnia di suo figlio Nathan Falco a Dubai.

La showgirl calabrese, quindi, ha scelto di passare qualche giorno di vacanza in compagnia del grande amore della sua vita e per questo motivo non sarà presente alla puntata in diretta del GF Vip del 4 gennaio.

Gregoraci dopo aver partecipato allo show di fine anno del reality show, trasmesso in prima serata su Canale 5, ha raggiunto suo figlio Nathan e l'ex marito Flavio Briatore a Dubai, così come ha testimoniato lei stessa sul suo profilo ufficiale Instagram.

Scoppia la passione tra Pierpaolo e Giulia nella casa del GF Vip

Proprio nella serata in cui sarà assente Elisabetta Gregoraci si parlerà di quella che sembra essere a tutti gli effetti la prima coppia ufficiale di questo GF Vip, ovvero quella composta da Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi, che qualche giorno fa si sono lasciati trasportare dalla passione.

I due hanno dormito insieme nel "Cucurio" e non sono mancate coccole, baci e tenerezze. A questo punto, quindi, sembrerebbe proprio che l'ex velino di Striscia la notizia si sia buttato definitivamente alle spalle la sua infatuazione nei confronti di Elisabetta Gregoraci e abbia scelto di voltare pagina in maniera definitiva.

Un nuovo eliminato dalla puntata del Grande Fratello Vip del 4 gennaio

I colpi di scena non sono finiti qui, perché le anticipazioni del GF Vip di lunedì 4 gennaio rivelano che si tornerà a parlare anche dei dubbi di Andrea Zelletta, dopo aver scoperto del presunto tradimento da parte della sua fidanzata Natalia.

Al centro della serata ci sarà anche la nuova eliminazione definitiva dal gioco.

Uno tra Giacomo Urtis, Andrea Zenga, Giulia Salemi e Mario Ermito dovrà abbandonare per sempre la casa più spiata d'Italia. Le loro sorti verranno decise dal pubblico da casa attraverso il televoto e questa sera Alfonso Signorini,

comunicherà il verdetto definitivo.

Una serata da non perdere per tutti i fan del reality show, che potranno seguirlo sia in televisione su Canale 5 che in diretta streaming online attraverso il sito e l'app di Mediaset Play.