Durante l'ultima puntata del GF Vip, andata in onda lunedì 18 gennaio, Stefania ha visto alcuni filmati con le dichiarazioni che il suo ex marito ha fatto nel salotto di Barbara D'Urso. Dopo aver sentito che Andrea Roncato ha affermato che il loro matrimonio era finito a causa di un tradimento della gieffina, Orlando ha smentito le dichiarazioni dell'attore. Al termine della puntata, nella notte, Stefania ha avuto una crisi nervosa, ha pianto e urlato e minacciato di lasciare la casa del Grande Fratello. Tommaso Zorzi ha provato a calmare la coinquilina e l'ha portata in giardino, facendole cambiare idea.

Stefania vede i filmati di Andrea Roncato nell'ultima puntata del GF Vip

Alfonso Signorini, durante la diretta del GF Vip, ha mostrato a Stefania un filmato in cui Roncato aveva dichiarato a Live - Non è la D'Urso che l'ex moglie l'avrebbe tradito e, pertanto, il loro matrimonio sarebbe terminato per la presenza di un altro uomo. L'ex conduttrice de I fatti vostri ha smentito questa eventualità, sostenendo che, dopo la fine della relazione con Andrea, erano rimasti in ottimi rapporti. Stefania ha detto di aver incontrato un giorno Roncato nei camerini di via Teulada e di avergli chiesto come mai i loro rapporti si fossero interrotti e la show girl avrebbe appreso dall'ex marito che sua moglie sarebbe stata gelosa della confidenza che aveva con lui, chiamandolo ancora 'amore'.

Il crollo nervoso di Stefania Orlando e le urla nella notte

Dopo aver visto i filmati e aver parlato con Alfonso Signorini, Stefania è ritornata in salotto e ha iniziato a confidarsi con i coinquilini, riguardo l'accaduto. I gieffini hanno difeso Orlando, provando a confortarla. Anche il conduttore, vedendo Orlando in lacrime, ha fornito il suo sostegno alla concorrente, dicendole che le è piaciuto il suo racconto, quando ha confidato di non essersela sentita di andare avanti nel suo matrimonio e di aver deciso di interromperlo.

L'affetto ricevuto nella casa del GF Vip non è bastato a Stefania, al punto che nella notte, la gieffina ha avuto una crisi nervosa e ha iniziato a urlare, minacciando di andare via dal reality. Maria Teresa Ruta ha provato a fermare la coinquilina, non facendole aprire la porta, rischiando la squalifica dal programma.

Tommaso Zorzi calma Stefania Orlando

Tommaso Zorzi ha provato a calmare Stefania e le ha detto: ''Facciamo una cosa, se tu esci da questa porta, esco con te'', ma Orlando non è apparsa convinta. La fermezza dell'influencer milanese ha poi permesso alla gieffina di non abbandonare il reality e i due amici sono andati in giardino, baciandosi e abbracciandosi affettuosamente.