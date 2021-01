Uno dei temi caldi di queste ore all'interno della casa del Grande Fratello Vip 5 riguarda il possibile addio di Tommaso Zorzi. Sembrerebbe, infatti, che il giovane influencer abbia rivelato ad alcuni compagni di gioco l'idea di abbandonare il programma prima del previsto, senza arrivare alla finalissima del prossimo 26 febbraio. Una scelta che potrebbe avere delle ripercussioni importanti sulle dinamiche del gioco e anche sugli ascolti della trasmissione condotta da Alfonso Signorini.

Intanto, lo stesso Tommaso, parlando di un suo possibile addio ha ammesso che ci sarebbero persone che di sicuro godrebbero nel vederlo fallire.

Tommaso Zorzi potrebbe lasciare il GF Vip in anticipo

Nel dettaglio, a lanciare l'indiscrezione del possibile addio di Tommaso al GF Vip è stata Rosalinda Cannavò, la quale nelle scorse ore, ha rivelato che Zorzi starebbe prendendo in considerazione l'ipotesi di abbandonare il gioco nel corso della puntata serale di lunedì 25 gennaio, in onda su Canale 5 in prime time.

Rosalinda ne ha parlato con Stefania, migliore amica di Tommaso, per chiederle informazioni in merito e capire se questa ipotesi si concretizzerà oppure no. La risposta della Orlando non si è fatta attendere e ha ammesso che anche lei, in questo momento, si troverebbe nella stessa posizione di Tommaso dopo aver saputo dell'ennesimo prolungamento del GF Vip.

Le parole di Tommaso sul suo possibile addio

Tuttavia, nel corso della serata di ieri, Tommaso ha parlato a cuore aperto di questa sua possibile idea di abbandonare il reality show prima del previsto e lo ha fatto con Samantha De Grenet, alla quale ha confessato i suoi dubbi e le sue paure in merito a tale scelta.

Tommaso, infatti, ha ammesso che abbandonare in anticipo il reality show di Canale 5 per lui potrebbe essere una sorta di "fallimento" perché l'avrebbe data vinta all'ansia, ma soprattutto ha ammesso che ci sarebbero un bel po' di persone che godrebbero per questa sua uscita di scena.

'C'è gente che godrebbe' dice Tommaso in merito al suo addio al GF Vip

"Se io mollassi, c'è tante gente che godrebbe come una scimmia nel vedermi fallire, a vedermi non arrivare", ha ammesso Tommaso all'interno della casa. Parole che non sono piaciute a Samantha, la quale ha sottolineato in primis che Tommaso non ha tante persone che lo odiano fuori dalla casa e poi ha ribadito che non si tratterebbe affatto di un fallimento.

"E poi l'avrei data vinta all'ansia", ha proseguito Tommaso parlando del suo possibile ritiro dal gioco. Insomma sembrerebbe che Zorzi sia in ancora in forte crisi e che non abbia maturato una decisione finale in vista della puntata di lunedì 25 gennaio. Andrà via oppure no? Lo scopriremo nel corso della prossima diretta.