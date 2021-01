Prosegue l'appuntamento su Canale 5 con Uomini e donne: le anticipazioni delle prossime puntate in onda dal 25 al 29 gennaio annunciano che ci saranno un bel po' di colpi di scena e sorprese.

Occhi puntati ancora una volta sul percorso di Gemma Galgani, che dovrà fare i conti con l'addio definitivo di Maurizio. Davide, invece, organizzerà una nuova esterna con Chiara e Beatrice: quest'ultima, però, preferirà non presentarsi e in studio ci sarà un acceso confronto.

Uomini e donne, anticipazioni 25-29 gennaio: parole grosse fra Gemma e Tina

Nel dettaglio, le anticipazioni di Uomini e donne rivelano che per Gemma arriverà il momento della resa dei conti finale con Maurizio.

Al termine dell'ultima puntata trasmessa su Canale 5, il cavaliere ha avanzato la sua idea di chiudere la frequentazione con Gemma e quindi di voltare pagina.

Tale concetto verrà ribadito anche nel corso delle prossime puntate di Uomini e donne: ormai la love story tra Gemma e Maurizio si può considerare chiusa e la dama torinese è nuovamente single e alla ricerca del vero amore. In studio per lei arriverà anche un nuovo cavaliere pronto a conoscerla: Gemma deciderà di tenerlo ma con "riserva".

Saranno immancabili poi i nuovi scontri verbali con la "nemica" Tina Cipollari: tra le due donne del parterre di U&D voleranno, come sempre, parole grosse.

Davide in intimità con Chiara

Inoltre le anticipazioni delle prossime puntate di Uomini e donne dal 25 al 29 gennaio rivelano che ci sarà spazio anche per le nuove vicende di Davide, diviso tra Chiara e Beatrice.

Il tronista, questa settimana, ha scelto di fare delle esterne con entrambe le due corteggiatrici ma Beatrice ha scelto di non presentarsi.

Per quanto riguarda, invece, l'uscita con Chiara tra i due ci sono stati dei momenti di passione e di intimità, al punto che Davide a un certo punto ha chiesto alla produzione di spegnere le telecamere e di lasciarlo da solo con Chiara.

Beatrice delusa da Davide: anticipazioni Uomini e donne 25-29 gennaio

In studio non mancheranno le polemiche e Davide rimprovererà Beatrice per non essersi presentata all'esterna che aveva organizzato. La corteggiatrice risponde dicendo che l'amore si costruisce in due e lui fino a oggi ha mostrato interesse solo per Chiara.

Insomma il percorso di Davide continua ad essere molto complicato e, il tronista, ha ammesso di essere ancora in forte crisi e di non avere le idee chiare sulla scelta da fare.

Le nuove anticipazioni di Uomini e donne fino al 29 gennaio rivelano che si tornerà a parlare anche della coppia composta da Ida e Riccardo. I due hanno avuto dei momenti di incomprensione dopo la messa in onda della puntata con protagonista Ida Platano. Il cavaliere apparirà fortemente irritato da quello che sta succedendo con Roberta, dopodiché per la dama arriverà un nuovo cavaliere intenzionato a conoscerla, ma lei preferirà di no.