Michele Dentice ha abbandonato Uomini e donne da qualche settimana e le sue lacrime al momento dell'addio hanno molto colpito il pubblico. A distanza di tempo, l'ex cavaliere è tornato a parlare dei motivi che lo hanno indotto a prendere questa decisione, precisando che non piangeva per Roberta come hanno creduto in molti, ma per fatti privati che nulla c'entrano con la trasmissione.

L'addio di Michele a U&D non ha a che fare con Roberta Di Padua

A distanza di qualche settimana dal suo addio a Uomini e donne, Michele Dentice è tornato a parlare di quanto successo e lo ha fatto attraverso le pagine del Magazine del programma di Maria De Filippi.

L'ex cavaliere ha voluto far chiarezza sui motivi che lo hanno spinto ad abbandonare anzitempo il parterre maschile, visto che in molti hanno creduto che fosse dovuto alla conoscenza finita male con Roberta Di Padua. "Non piangevo per Roberta", ha sottolineato Michele, che ha poi aggiunto di essersi ritrovato in un momento particolare di stress e ansia, legate al suo privato.

Dentice sui motivi dell'abbandono: 'Ero in uno stato di ansia e stress legate al mio privato'

Scendendo nel dettaglio, Michele ha spiegato di essere in un momento particolare della sua vita, visto che, da imprenditore e gestore di palestre, da quasi un anno non lavora a causa della pandemia.

A questa già delicata situazione, si sono aggiunti altri problemi personali e la perdita della nonna.

Un fatto questo, che lo ha destabilizzato molto. Sarebbero questi dunque, i reali motivi del suo abbandono a Uomini e donne. Roberta non c'entra assolutamente nulla con la sua decisione: Dentice infatti, sulle pagine di U&D, ha sottolineato che, qualora la dama le avesse chiesto di rimanere, lui sarebbe andato via lo stesso.

U&D, secondo Michele Dentice, Davide sceglierà Chiara

Michele Dentice non è riuscito a trovare l'amore all'interno di Uomini e donne, ma nonostante questo, l'ex cavaliere si dice grato di aver avuto l'opportunità di vivere questa esperienza, che gli ha insegnato di dover dare oltre a prendere.

"Ho capito che alcuni miei atteggiamenti possono sembrare superficiali", ha ammesso Dentice.

Forse l'ex cavaliere non è riuscito a farsi capire all'interno di Uomini e donne. In molti infatti, lo hanno continuato a vedere come il belloccio palestrato e non sarebbero andati oltre a questa immagine. "È stata colpa mia", ha ammesso Michele che, tra le tante confessioni, ha dato pure un suo parere sull'imminente scelta di Davide Donadei. Secondo Michele infatti, il tronista alla fine sceglierà Chiara. Avrà ragione? Non resta che seguire i prossimi appuntamenti di Uomini e donne per scoprirlo.