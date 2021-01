Si sta facendo un gran parlare di alcune frasi che Dayane ha detto l'altra sera nella casa del GFVip. Risentitasi per la playlist che gli autori stavano proponendo per la festa a tema moda, Mello se l'è presa sia con loro che con Tommaso, arrivando a dire che il giovane ha problemi mentali. Molti spettatori del reality hanno usato i social network per protestare per la superficialità con la quale la brasiliana ha tirato in ballo un argomento delicato come le malattie psichiche: a chi ha criticato la concorrente, si aggiunge chi chiede che sia espulsa dal gioco per aver detto cose gravi quanto una bestemmia.

L'attacco di Dayane al compagno di GFVip e agli autori

Sabato 23 gennaio, nella casa del GFVip è andata in scena una festa sul tema della moda e delle sfilate. Una concorrente, però, si è divertita poco soprattutto a causa della musica che è stata messa in diffusione dagli addetti ai lavori.

Per lamentarsi della playlist che stava ascoltando da ore, Dayane ha detto: "Adesso inizio anch'io a fare la malata mentale e poi vediamo. Sono inca...".

La brasiliana se l'è presa principalmente con Tommaso perché, a suo parere, sarebbe stato lui a richiedere un certo genere di musica per il party di ieri sera.

"Fanno felice lui e se ne fregano di noi. Lo assecondano solo perché ha crisi d'ansia e problemi mentali, noi qui come rinco...", ha proseguito Mello nello sfogo che i siti di Gossip stanno riportando il 24/01.

Proteste social per le esternazioni di Dayane al GFVip 5

"Non mi va bene. Questa è una festa e la musica dovrebbe essere per tutti. Ma chi è Tommaso Zorzi? Noi qui non ci divertiamo", ha concluso Dayane l'altra sera.

La maggior parte dei telespettatori, ha commentato negativamente la scelta di Mello di tirare in ballo una malattia seria e grave per un motivo futile come la musica che stava ascoltando nella casa più spiata d'Italia.

Vuoi vincere un buono Amazon dal valore di 50 euro? E' semplice e veloce: clicca qui!

Anche tra i fan della ragazza, infatti, c'è stato qualcuno che l'ha criticata per le parole troppo forti che ha usato contro il compagno d'avventura, a suo dire protetto e trattato diversamente dagli addetti ai lavori, che quindi farebbero favoritismi.

"Ma un po' meno, io sono scioccata", "Si è dimenticata di quando Tommy è stato l'unico a stare con lei alla festa brasiliana", "Dayane è insensibile, anche con Rosalinda si è vista la sua cattiveria", "Chi soffre di disturbi mentali si è sentito dire da lei che li usano a proprio piacimento per dei capricci tipo la musica.

Smettetela di giustificarla", questi sono solo alcuni dei tweet che sono stati scritti contro la modella della quinta edizione del GF Vip.

Fan del GFVip chiedono la squalifica di Dayane

"Cara Dayane, le tue parole sono un pugno nel cuore. Non siamo tutti cinici come te, da italiana la voglio fuori", "Ogni volta riesce a cadere sempre più in basso", "Da fan di Dayane, dico che ha sbagliato. Se la richiamassero in puntata, sarebbe giusto perché in tv si devono pesare le parole", hanno scritto sui social altri spettatori del reality di Canale 5 la sera del 23 gennaio.

"Dayane, la nostra ansia può passare ma la tua cattiveria no", "A me questo ferisce più di una bestemmia", "Body shaming e malattia mentale, vuoi dire altro? La protetta sembra lei".

A tutti questi commenti apparsi su Twitter nelle ultime ore, se ne aggiunge uno che ha riscosso parecchi consensi perché aveva il fine di chiedere che la Mello venisse punita per aver parlato di Tommaso in modo poco carino.

"Lei non ha insultato solamente Zorzi, ma tutti coloro che soffrono d'ansia. Sentire quelle frasi in un programma nazionale e non dare provvedimenti, fa capire la loro serietà", ha digitato qualcuno che vorrebbe la squalifica immediata della brasiliana.