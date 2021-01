L'appuntamento con Il Paradiso delle Signore continua tutti i giorni su Rai 1 alle 15:55 e per i personaggi del grande magazzino di Milano sono previste diverse novità. Secondo le anticipazioni della puntata che andrà in onda giovedì 28 gennaio, Cosimo parlerà con Vittorio e quest'ultimo cercherà di far ragionare Umberto sulla sua mossa ai danni del ragazzo. Agnese, nel frattempo, affronterà con coraggio suo marito e tornerà al suo lavoro da sarta, per la gioia di Armando e Gabriella che l'accoglieranno con affetto. A casa Amato, invece, i litigi tra Salvatore e suo padre non avranno tregua, mentre il capofamiglia deciderà di accettare il lavoro da portiere di notte.

Infine, Luciano e Clelia diranno a Carletto che presto diventerà fratello maggiore.

Al Paradiso delle signore, Agnese si riprenderà il suo posto da sarta in atelier

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore di giovedì 28 gennaio raccontano che Vittorio verrà a sapere da Cosimo che suo suocero lo ha messo con le spalle al muro. Per aiutare il suo amico il dottor Conti deciderà d'intercedere a suo favore con Umberto, ma quest'ultimo non vorrà sentire ragioni: il commendatore non cambierà idea nemmeno con le parole del marito di Marta e per il giovane imprenditore sembrerà non esserci nessuna speranza. Intanto Agnese sbloccherà la sua situazione familiare facendosi coraggio e affrontando una volta per tutte Giuseppe.

Giovedì 28 gennaio Armando sarà felice di poter incontrare di nuovo la sua amata sul lavoro

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore del 28 gennaio rivelano che nella puntata di giovedì la signora Amato andrà contro la volontà di suo marito e tornerà a lavorare al grande magazzino, riprendendo in mano la propria vita e quell'indipendenza raggiunta dopo molti anni.

In atelier ad attenderla ci saranno Gabriella e Armando, che l'accoglieranno con molto affetto. In particolar modo Ferraris sarà molto felice di poter rivedere Agnese, almeno nell'ambiente di lavoro. A casa Amato i litigi tra Salvatore e suo padre proseguiranno e alla fine Giuseppe deciderà di accettare la proposta di Vittorio, iniziando a lavorare come portiere di notte.

I consigli di Beatrice si riveleranno sempre validi e il dottor Conti si renderà conto che la presenza di sua cognata nella sua vita diventa ogni giorno più preziosa.

Per il ragioniere Cattaneo, intanto, ci saranno momenti molto felici per la gravidanza di Clelia. Luciano e la sua nuova compagna capiranno che è arrivato il momento di comunicare la bella notizia anche al piccolo Carletto. Il bambino verrà a sapere che presto per lui arriverà un fratellino o una sorellina.