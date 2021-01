I colpi di scena all'interno della casa del Grande Fratello Vip 5 non mancano mai e le ultime news di queste ore hanno come protagonista Tommaso Zorzi. Il giovane influencer ha espresso il suo punto di vista in merito alla coppia Giulia Salemi-Pierpaolo Pretelli nata in queste settimane sotto i riflettori mediatici, e non ha nascosto delle critiche che non sono passate inosservate sul web e sui social. Tommaso, infatti, è stato molto franco nel dire che secondo lui, Giulia e Pierpaolo verranno ricordati sempre come la "coppia" del reality show di Canale 5.

La coppia Giulia-Pierpaolo del GF Vip criticata da Tommaso Zorzi

Nel dettaglio, dopo che Pierpaolo Pretelli nei giorni scorsi ha avuto dei momenti di crisi all'interno della casa del GF Vip in merito alla sua relazione nata con Giulia Salemi, i vari concorrenti hanno avuto la possibilità di parlarne in casa.

Andrea Zenga, per esempio, ha ammesso che secondo lui i genitori di Pierpaolo sono preoccupati perché dedicandosi alla sua love story con Giulia, non si farebbe più conoscere al pubblico per le sue velleità artistiche.

Anche Tommaso Zorzi, molto amico di Giulia Salemi, ha preso la parola per esprimere il suo punto di vista su questa relazione nata all'interno della casa del GF Vip.

Le parole di Tommaso sulla coppia Giulia-Pierpaolo

Il punto di vista di Tommaso è stato molto critico nei confronti dei due ragazzi. "Il punto è che qualunque cosa faranno, si parlerà di loro esclusivamente come coppia" ha ammesso Zorzi senza troppi mezzi termini.

"Anche a me la coppia piace, ma spero che il loro non sia solo il bisogno di soddisfare un momento" ha proseguito poi Tommaso parlando con gli altri concorrenti della casa a proposito di questa nuova coppia che sta nascendo sotto i riflettori mediatici.

Per Stefania Orlando, invece, il dissenso da parte dei familiari di Pierpaolo lo starebbe condizionando molto all'interno della casa in merito al suo rapporto con Giulia Salemi.

Le parole di Pierpaolo Pretelli su Elisabetta Gregoraci

Cosa accadrà a questo punto? Le immagini delle parole di Tommaso e degli altri concorrenti del reality show verranno mostrate a Giulia e Pierpaolo nel corso della prossima puntata in diretta di lunedì 18 gennaio?

In attesa di scoprirlo, in queste ultime ore, Pretelli ha fatto chiarezza anche sul suo precedente flirt nato in casa con la showgirl calabrese Elisabetta Gregoraci.

Pierpaolo ha ammesso di essersi lasciato tutto alle spalle e ha aggiunto che quando c'è stato il loro primo bacio in diretta tv, ormai quasi non lo desiderava più ed era già proiettato sul suo futuro nella casa, complici anche i costanti "paletti" posti da Elisabetta.