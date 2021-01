Scoppia una rivolta social contro l'ennesimo prolungamento del Grande Fratello Vip su Canale 5. In queste ore, infatti, i fan del reality show condotto da Alfonso Signorini si sono schierati contro la decisione della produzione di prolungare ulteriormente la messa in onda. I concorrenti, infatti, sapevano che l'attuale edizione si sarebbe conclusa il prossimo 8 febbraio 2021, ma in realtà questa non è la verità dei fatti, dato che Mediaset ha scelto di far proseguire l'avventura dei "Vipponi" ancora per tre settimane.

Tommaso Zorzi capisce che la finale del GF Vip non ci sarà l'8 febbraio

Tutto è partito dopo che ieri sera Tommaso Zorzi stava parlando con i suoi compagni di gioco della durata "fiume" di questa edizione e ha ammesso che non ce la farebbe minimamente a resistere in casa anche dopo l'8 febbraio 2021, data in cui Signorini ha annunciato loro che verrà proclamato il vincitore assoluto.

A quel punto Samantha De Grenet, una delle ultime entrate in casa, ha svelato a Tommaso che non era da escludere un nuovo prolungamento del GF Vip e ha mandato in crisi il ragazzo.

Immediata la reazione di Zorzi che si è recato in confessionale per chiedere delucidazioni agli autori, i quali però non si sono sbilanciati e hanno ammesso di non sapere quando ci sarebbe stata la finalissima.

La rivolta social contro l'ennesimo prolungamento del Grande Fratello Vip

Parole che hanno mandato ulteriormente in tilt Tommaso e che hanno scatenato la reazione negativa dei vari fan del reality show di Canale 5. L'hashtag "No al prolungamento GF" ha raggiunto nel giro di poche ore i vertici della classifica dei trend topic di Twitter nel nostro Paese, scalzando così anche quelli dedicati all'attuale crisi del governo Conte.

Il pubblico, quindi, si è mobilitato contro questa ulteriore prosecuzione del reality show di Alfonso Signorini che, in un primo momento, doveva chiudere i battenti a dicembre, poi è slittata all'8 febbraio e adesso, invece, è stata nuovamente posticipata al 26 febbraio 2021.

"È una vergogna" scrivono in tanti sui vari social e per fare in modo che la produzione prenda in considerazione l'ipotesi di chiudere il reality l'8 febbraio, è stata lanciata anche una petizione online con tanto di raccolta firme degli spettatori-fan.

Anche la mamma di Tommaso Zorzi dice 'Basta'

Intanto anche la mamma di Tommaso Zorzi con un tweet ha lasciato intendere che è giunto il momento di dire "Basta" a questa edizione del reality show che vede protagonista suo figlio.

La donna, in occasione della crisi vissuta qualche giorno fa da Maria Teresa Ruta, ha ammesso che se anche lei comincia ad avere dei tentennamenti, forse è giunto davvero il momento di spegnere la luce su questa quinta edizione del GF Vip.