La love story tra Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli continua a essere uno dei temi caldi di questa edizione del Grande Fratello Vip. Ieri sera, nel corso della puntata in diretta trasmessa su Canale 5, è stato mostrato alla coppia un servizio contenente le dichiarazioni rilasciate dal fratello di Pierpaolo, in cui ammetteva che la sua famiglia non vedeva di buon occhio questo rapporto con la Salemi. Dichiarazioni che hanno fatto arrabbiare Pierpaolo, ma non hanno scalfito più di tanto suo fratello che il 12 gennaio è tornato in tv a Pomeriggio 5 e ha ribadito il suo concetto.

Pomeriggio 5, il fratello di Pierpaolo torna a parlare del flirt con Giulia Salemi

Nel dettaglio, quando Barbara d'Urso ha chiesto al fratello di Pierpaolo Pretelli se ai suoi genitori piacesse oppure no questa storia che stava nascendo nella casa del Grande Fratello Vip con Giulia Salemi, il ragazzo a fatica ha risposto "piace".

Subito dopo, però, il fratello di Pretelli ha aggiunto che sua mamma ha rilasciato delle dichiarazioni forti nei confronti di Pierpaolo e della sua relazione in corso con Giulia, solo perché non lo vedrebbe felice in questo momento all'interno del reality show.

Durante lo speciale di Capodanno del GF Vip, la mamma di Pierpaolo in collegamento aveva fatto presente a suo figlio che stava perdendo molti consensi tra i fan e che doveva tornare ad essere il ragazzo giocherellone e scherzoso delle prime settimane. Parole che non piacquero per nulla all'ex velino di Striscia la notizia, il quale ammise di essere rimasto deluso da sua mamma.

La mamma di Pierpaolo sarebbe preoccupata

A Pomeriggio 5, il fratello di Pretelli ha ribadito che sua madre sarebbe preoccupata.

"Mia madre ha visto qualcosa in Pierpaolo perché non è felice e ha cercato di intervenire per farglielo capire" ha ribadito il ragazzo nel corso della diretta televisiva del 12 gennaio con Barbara d'Urso.

E poi ancora è tornato a parlare anche del figlio di Pierpaolo, affermando che in questo modo hanno cercato di far capire al ragazzo che c'è un bambino che guarda la televisione e che non deve spingersi oltre con Giulia Salemi all'interno della casa del Grande Fratello Vip.

La delusione di Pierpaolo per le parole dei familiari

Sta di fatto che Pierpaolo queste dichiarazioni dei suoi familiari proprio non le ha gradite. Anche ieri sera, al termine della puntata in diretta del reality show con Alfonso Signorini, l'ex velino ha ribadito di essere deluso e amareggiato.

"Mi vergogno" è arrivato a dire Pierpaolo in merito a quanto era stato dichiarato dalla sua famiglia sulla sua relazione con Giulia Salemi.

L'influencer, invece, sentendosi attaccata dalle parole dei familiari del ragazzo non è riuscita a trattenere le lacrime.