Prosegue l'avventura dei concorrenti del Grande Fratello Vip e tra i protagonisti indiscussi continua ad esserci Tommaso Zorzi. La puntata del 18 gennaio del reality show non è stata per niente facile per Tommaso, il quale ha appreso la notizia del prolungamento. Durante una pausa pubblicitaria, Dayane Mello lo ha informato delle voci cha ha sentito in settimana fuori dalla casa, le quali informavano i ragazzi del nuovo prolungamento di questa edizione fino al 26 febbraio. Una notizia che, successivamente, è stata confermata indirettamente anche da Signorini, il quale ha detto ai ragazzi che presto conosceranno la data della finale.

E così, al termine della puntata, Tommaso si è sentito male.

Tommaso Zorzi in crisi per il prolungamento del GF Vip

Nel dettaglio, già durante la puntata, quando Dayane Mello ha rivelato a Tommaso le indiscrezioni sulla nuova data della finalissima, il giovane influencer non l'ha presa bene ed è apparso fortemente scoraggiato e amareggiato. Del resto è già da una settimana che Zorzi continua a ripetere di essere stanco e di voler arrivare al più presto alla fine di questa avventura iniziata lo scorso mese di settembre.

Il colpo di scena, però, è arrivato nel momento in cui Signorini ha provato a tranquillizzare i Vipponi del suo reality show, dicendo loro che ben presto sarebbero stati informati sulla data reale della finale di questa edizione.

A quel punto, quindi, Tommaso ha avuto la conferma che il GF Vip non chiuderà più i battenti il prossimo 8 febbraio, così come era stato annunciato in un primo momento dallo stesso Signorini e ha avuto una vera e propria crisi isterica.

Dopo la puntata del GF Vip, Tommaso si sente male

Zorzi, senza troppi giri di parole, ha ammesso di non poter reggere l'impatto di un nuovo prolungamento del programma.

"Io non ce la faccio davvero. Non possono darti delle date e poi ti portano via per due volte la finale così" ha sbottato il giovane influencer contro la produzione del reality show condotto da Signorini.

Poco dopo, Tommaso si è sentito male: l'influencer si è chiuso in bagno, in preda a dei forti conati di vomito. Insomma una situazione tutt'altro che facile per Zorzi che ha potuto contare sul sostegno dei suoi compagni di gioco di questo GF Vip che si sono subito stretti intorno a lui per sostenerlo e supportarlo.

Crisi anche per Stefania Orlando che minaccia di lasciare il GF Vip

Ma, nel cuore della notte, subito dopo la puntata del GF Vip c'è stata anche la crisi di Stefania Orlando la quale ha minacciato di abbandonare il programma.

In questo caso, però, non era colpa del prolungamento bensì dell'intervista del suo ex marito Andrea Roncato, rilasciata nel salotto di Barbara D'Urso, che ha amareggiato fortemente la Orlando.