Nella puntata del Grande Fratello Vip del 4 gennaio, Alfonso Signorini ha comunicato ad Andrea Zelletta che Natalia Paragoni ha rifiutato l'invito a partecipare alla trasmissione e ha inoltre informato che la modella ha diffidato il programma a parlare del gossip circolato sul presunto tradimento ai danni del compagno. Zelletta ha spiegato al presentatore i dubbi avuti in settimana riguardo la vicenda e il direttore di Chi gli ha chiesto se pensava fosse il caso di lasciare il reality per risolvere la questione con la sua fidanzata, ma il concorrente ha preferito restare nella casa più spiata d'Italia.

Alfonso Signorini comunica che Natalia Paragoni ha diffidato il GF Vip

Alfonso Signorini ha messo al corrente Andrea Zelletta che la sua compagna non sarebbe stata presente in puntata per un confronto con lui, aggiungendo alcuni dettagli: ''Purtroppo lei, non ce l'aspettavamo, ha rifiutato il nostro invito e questa sera non è voluta venire qui a parlarti''. Il direttore di Chi ha spiegato, inoltre, che Natalia Paragoni ha richiesto di non parlare del presunto tradimento durante la puntata del GF Vip: ''Ci ha fatto arrivare una diffida in cui ci chiede di non affrontare questo argomento''.

Le parole di Andrea Zelletta su Natalia Paragoni

Alfonso Signorini ha dichiarato che lui e la produzione del reality sono stati colti di sorpresa dalla richiesta dell'ex corteggiatrice di Uomini e Donne: ''Non mi aspettavo una reazione così formale, così dura''.

Andrea Zelletta ha parlato con il conduttore del GF Vip spiegando come ha trascorso la settimana, dopo aver scoperto le voci sul presunto tradimento della sua fidanzata. L'ex tronista è passato da momenti in cui sembrava sicuro della sua relazione, a momenti in cui è stato assalito da dubbi e ha dichiarato: ''Davanti a Natalia ho glissato il tutto perché io mi fido ciecamente di lei, ma è anche normale che, dopo alcune affermazioni, quando mi sono stati sganciati altri dettagli, io abbia avuto questo attimo di défaillance''.

Signorini chiede a Andrea Zelletta se vuole lasciare il GF Vip

Signorini ha chiesto al gieffino se sentisse la necessità di abbandonare la casa più spiata d'Italia per chiarirsi con Natalia Paragoni: ''Se tu avessi qualche dubbio che ti attanaglia, qualche voglia di chiarezza da avere con la tua fidanzata, tu sappi che la porta del Grande Fratello è sempre aperta.

Tu puoi lasciare tranquillamente il gioco''. Andrea Zelletta, appresa la proposta di Alfonso, ha detto: ''Non mi sono mai sentito costretto di restare in casa'' ed ha rifiutato l'offerta del presentatore, continuando ad essere un concorrente del reality.