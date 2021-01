Un caro amico di Giulia De Lellis potrebbe aver svelato la data d'inizio della sua liason con Carlo Gussalli Beretta. Nel fare gli auguri di compleanno all'influencer, Ludovico Torri ha condiviso su Instagram una foto che li ritrae assieme al rampollo e ad un altro ragazzo: questo scatto risale al 30 agosto 2020, ovvero quando la neo 25enne era ancora fidanzata con Andrea Damante, anche se in crisi. La scelta del giovane di eliminare dall'immagine il giorno in cui è stata realizzata, secondo alcuni deriverebbe dall'esigenza di nascondere il vero periodo in cui Giulia e Carlo hanno cominciato a frequentarsi.

Una data di troppo mette nei guai un amico di Giulia De Lellis

Giulia De Lellis fa ufficialmente in coppia con Carlo Beretta da qualche mese, ovvero da quando Andrea Damante ha confermato a Verissimo la fine della sua storia con l'influencer, anche a causa del rampollo che lui stesso le ha presentato. Come ricordano alcuni blog di Gossip, era settembre (attorno al giorno 10) quando il dj usò i social network per commentare la notizia che la sua fresca ex stava frequentando un suo caro amico: pochi giorni dopo, il ragazzo rilasciò un'intervista a Silvia Toffanin su questo argomento.

La relazione tra la bella romana e il membro di una delle famiglie più facoltose d'Italia, però, potrebbe essere nata prima di quando si pensa, ovvero durante l'estate che ha visto i "Damellis" in forte crisi per almeno un paio di mesi.

A riaccendere i riflettori su questo possibile "triangolo amoroso", è stata una persona molto vicina all'ex corteggiatrice di Uomini e donne con uno "scivolone" social al quale ha cercato di rimediare quasi subito.

Carlo e Giulia De Lellis in coppia dall'estate: nuovo rumor

Nel giorno in cui Giulia ha compiuto 25 anni, il suo amico Ludovico Torri ha deciso di farle gli auguri anche su Instagram postando una loro foto risalente a qualche mese fa.

Il dettaglio che hanno notato i più attenti, è la data che compariva nella prima Stories che il ragazzo ha pubblicato: 30 agosto 2020.

Nell'immagine in questione, dunque, si vedono De Lellis e l'amico posare sorridenti accanto ad un'altra persona e a Carlo Beretta: il rampollo, dunque, era presente nella vita dell'influencer già nel periodo in cui lei non si era ancora lasciata definitivamente con Andrea.

Come fa notare un blog di gossip, ad avvalorare la tesi che Torri possa aver commesso un errore condividendo quello specifico scatto (con tanto di data in cui è stato realizzato in evidenza), è stata la sua successiva mossa di rimuoverlo e caricarne uno identico ma senza la scritta "30 agosto 2020" in inglese.

Compleanno d'amore per Giulia De Lellis

La teoria che stanno formulando gli amanti di cronaca rosa su questa vicenda, è che se non ci fosse stato nulla di male nella foto postata inizialmente da Torri, il ragazzo non avrebbe avuto l'esigenza di cancellarla per condividerne un'altra senza la data.

L'ipotesi che Giulia e Carlo possano aver iniziato la loro frequentazione quando lei era ancora fidanzata ma in crisi con Damante, dunque, non è da escludere dopo questo gesto social di un caro amico della romana.

Andrea ha sempre detto di aver saputo della liason tra De Lellis e Beretta attorno al 10 settembre, quindi un bel po' di giorni dopo rispetto a quando è stata realizzata l'immagine in cui la coppia posava sorridente con gli amici di lei.

La popolare influencer, comunque, non sta dando adito a questa chiacchiera, anche perché il 15 gennaio è stato il suo compleanno e ha voluto festeggiarlo con tutte le persone che ama e che la amano. Nel rispetto delle norme anti-Covid, la neo 25enne ha brindato con la famiglia e con i fan per via telematica e ha condiviso tutto sul suo profilo Instagram.