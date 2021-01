In Beautiful i colpi di scena non smettono mai di stupire telespettatori. Dalle anticipazioni provenienti dagli Usa, relative agli episodi presto in onda anche in Italia, si viene a sapere che Hope cercando di sfuggire a Thomas, lo spingerà in una vasca piena di un liquido che crederà essere acido. Per questo, non vedendo riaffiorare il corpo del giovane, crederà di averlo ucciso. La giovane racconterà ciò che è successo solo a Brooke, ma con il prosieguo delle puntate, si scoprirà che Thomas ha solo inscenato la sua morte.

Beautiful, spoiler: Hope spinge Thomas, lui cade in una vasca piena di acido

La custodia del piccolo Douglas sarà il tema dominante delle prossime puntate. In particolare Hope riuscirà con l'inganno a far firmare a Thomas i documenti per l'affidamento del bambino. Forrester Jr, dopo aver capito che Hope non gli avrebbe mai concesso la notte d'amore richiesta, si agiterà e seguirà la giovane sino al magazzino della Forrester Creations. Nel tentativo di divincolarsi da Thomas, Hope lo spingerà, facendo cadere in una vasca piena di un liquido, che la giovane crederà essere acido.

Hope crede di aver ucciso Thomas e sarà disperata

Hope sarà sconvolta e correrà da Douglas che, nel frattempo, si troverà in uno degli uffici della Forrester, ignaro di quanto accaduto poco prima.

Poco dopo, Hope ritornerà in magazzino ma non vi sarà nessuna traccia di Thomas. Il corpo del ragazzo sembrerà essere svanito nel nulla e, per questo, Hope crederà di averlo ucciso. Dando uno sguardo alle prossime puntate di Beautiful, Hope tornerà a casa dove, in lacrime, racconterà a Brooke ciò che è accaduto.

Vuoi vincere un buono Amazon dal valore di 50 euro? E' semplice e veloce: clicca qui!

Anticipazioni: Thomas ha solo inscenato la sua morte, Hope sollevata

Hope avrà una crisi di nervi e sarà nel panico più totale. Brooke dal canto suo, nonostante sia sconvolta dal racconto della figlia, troverà la forza per dare sostegno a Hope. Quest'ultima vorrà confessare tutto anche a Ridge ma la madre riuscirà a convincerla a temporeggiare, in attesa di trovare una soluzione.

Intanto Ridge e Steffy cominceranno a preoccuparsi, visto che Thomas non risponderà ai loro messaggi. Non tarderà ad arrivare il momento in cui verrà a galla tutta la verità.

I telespettatori di Beautiful scopriranno poi successivamente che Thomas avrà solo inscenato la propria morte. Il giovane infatti, riapparirà di fronte a Hope, proprio mentre la ragazza sarà in preda alla disperazione e si sarà rinchiusa in camera sua a piangere. Vedendo il suo ex vivo e vegeto, Hope correrà tra le sue braccia, stringendo a sé. Si scoprirà che Thomas avrà messo in atto tutta la messinscena per farla pagare a Hope.