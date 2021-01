La relazione nata al Grande Fratello Vip tra Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli continua ad essere al centro dell'attenzione mediatica. In un'intervista rilasciata a Novella 2000, Ariadna Romero ha detto la sua sui "Prelemi". A detta della modella sudamericana, Elisabetta Gregoraci sarebbe stata più adatta alla situazione di Pierparolo. Giulia è una brava ragazza, ma ha un carattere differente.

Le parole dell'ex di Pierpaolo

Ariadna Romero ha visto il percorso di Pierpaolo Pretelli al Grande Fratello Vip. Dunque, lo ha visto prima essere vicino ad Elisabetta Gregoraci. Poi, lo ha visto confuso nei suoi confronti.

Infine, lo ha visto sognare un futuro lontano dai riflettori con Giulia Salemi.

La modella sudamericana ha ammesso di non conoscere personalmente Gregoraci. Tuttavia, si è fatta una sua idea: "Ha tirato fuori il meglio di Pierpaolo". Per la modella, Giulia è una brava ragazza ma ha un carattere completamente diverso da quello di Gregoraci. Ariadna ha riferito che per la situazione dell'ex velino avrebbe visto meglio al suo fianco la showgirl calabrese: "Con Elisabetta ero felice e beata. Mancandole l'esperienza ci sono accortezze che Giulia non ha". Il riferimento di Romero è sul figlio avuto da Pierpaolo: Elisabetta è mamma di Nathan Falco mentre Giulia non ha ancora figli. Nonostante tutto Ariadna ha ammesso che questo non significa che Salemi non sia la donna adatta per l'ex velino.

La modella ha spiegato che sia lei che Pierpaolo in passato hanno avuto dei flirt, ma non hanno mai presentato partner al figlio. Solamente quando riterranno che sia l'uomo o la donna delle loro vita, faranno le presentazioni al piccolo Leo. Infine, Romero ha detto la sua sui baci scambiati dai "Prelemi" sotto i riflettori. Ariadna ha precisato che Leonardo ha tre anni, quindi non vede il Grande Fratello Vip h24.

Farai il vaccino contro il covid-19? Partecipa al sondaggio e vinci un buono Amazon da 50 €

Ariadna sulla rottura con Pierpaolo

Archiaviato il capitolo "Prelemi" (ship nata dalla fusione del cognome Pretelli-Salemi), Ariadna Romero è tornata a parlare della rottura con Pierpaolo Pretelli. La modella ha ammesso di avere risposto con sincerità quando è intervenuta a Casa Chi: i due hanno provato più volte a tornare insieme, ma non ci sono mai riusciti.

La modella ha spiegato che Pierpaolo è una persona buona ma a volte è ingenuo. La diretta interessata ha confidato che all'epoca se i due avessero superato la crisi, oggi sarebbero ancora fidanzati. Infine, Ariadna Romero ha precisato che l'ex compagno è stato molto premuroso quando lei era in dolce attesa. Per portare una certa stabilità alla famiglia, Pierpaolo era andato a lavorare come cameriere e serviva al tavolo di gente che lo avevano visto sul piccolo schermo. Per ripagare il suo compagno, Ariadna faceva sempre delle sorprese all'ex velino quando tornava a casa: "Volevo dirgli che io e il bambino lo amavamo".