Giulia Salemi non sta vivendo un momento positivo al Grande Fratello Vip 5. Nella giornata di domenica 14 dicembre Cristiano Malgioglio ha preso da parte l'influencer e l'ha rimproverata per un'uscita infelice nei confronti di Filippo Nardi e Samantha De Grenet. A detta del paroliere, Giulia deve sentirsi fortunata di essere nella Casa più spiata d'Italia. Dunque, dovrebbe mettere tutti i suoi problemi da parte.

Le parole di Cristiano

Giulia Salemi è stata ripresa da Filippo Nardi e Samantha De Grenet, per avere lasciato una bottiglia fuori posto. Di fronte al rimprovero dei nuovi coinquilini, la diretta interessata ha risposto in malomodo: "Non sapevo fosse entrata un'impresa di pulizie".

Quest'ultima frase non sembra essere affatto piaciuta a Cristiano Malgioglio.

Nel pomeriggio di domenica 14 dicembre, il paroliere ha preso da parte la modella italo-persiana e l'ha rimproverata. Il 75enne ha subito precisato di avere molta stima nei confronti di Giulia. Successivamente ha spiegato di comprendere i problemi della Salemi, tanto che ha cercato anche di starle vicino per farla sorridere. Secondo Cristiano, all'interno del realiy show tutti hanno i propri problemi chi gravi e chi meno. Per questo motivo Giulia dovrebbe sentirsi fortunata di essere concorrente in un programma televisivo: "Le tue cose te le devi dimenticare. Non sei qua dall'analista". Insomma, Malgioglio ha cercato di spiegare alla Salemi che dovrebbe affrontare il percorso al Grande Fratello Vip con più leggerezza.

A detta dell'artista, la sua coinquilina avrebbe detto una cosa brutta verso Samantha e Filippo tanto che si è scusato lui per il comportamento della 27enne.

Giulia perplessa

Il discorso di Cristiano Malgioglio non sembra essere stato compreso dalla diretta interessata. Giulia Salemi come un fiume in piena è letteralmente sbottata: "Non ho bisogno di nessuno che chieda scusa da parte mia".

La giovane ha sostenuto che al momento della frase infelice su De Grenet-Nardi era appena uscita dal confessionale, dopo una chiacchierata di un'ora con la psicologa del reality show.

A detta della 27enne, non crolla il mondo se per qualche giorno anche lei ha delle giornate "no" all'interno della Casa. Giulia ha sottolineato che tutti hanno avuto i loro momenti negativi.

Dunque, ora che lei non è serena non può essere messa in croce. Inoltre, Salemi ha ammesso di non avere fatto vittimismo ma di essere restata in silenzio nel suo dolore.

Infine, Giulia Salemi non d'accordo con l'atteggiamento di Malgioglio ha chiosato: "Non è una cosa carina che tu chieda scusa per me, mi fai passare per una maleducata".

Salemi rifiuta l'abbraccio di Pretelli

Di fronte alla reazione della Salemi, Malgioglio ha sottolineato che Giulia sta facendo uno show inutile. Inoltre, il paroliere ha ammesso di non avere nulla contro la 27enne: il suo voleva essere solo un consiglio. Anche Tommaso Zorzi ha invitato la sua amica a essere più tranquilla, perché nessuno la vuole mettere in croce.

Vedendo la modella italo-persiana in difficoltà, Pierpaolo Pretelli ha cercato di abbracciare Giulia.

Quest'ultima, però, ha rifiutato il gesto del suo coinquilino. Ma non solo, Salemi ha chiosato: "Non voglio gli abbracci e la carità di nessuno".