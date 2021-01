Prosegue l'appuntamento su Canale 5 con la soap opera Una vita. Le anticipazioni delle prossime puntate spagnole rivelano che ci saranno dei risvolti inaspettati legati a Marcia. L'ex domestica brasiliana che ha lottato duramente per tornare in vita dopo essere stata ostaggio del perfido Cesar, troverà la morte per mano della sua nemica giurata: Genoveva Salmeron. Un duro colpo soprattutto per Felipe che, a quel punto, deciderà di lasciare per un po' di tempo il paese per sfuggire al controllo della sua ex.

Una Vita, le anticipazioni delle trame spagnole: Marcia viene uccisa

Nel dettaglio, gli spoiler delle nuove puntate spagnole di Una vita raccontano che dopo aver fatto di tutto per salvarle la vita, pagandole le spese mediche e l'intervento che le ha permesso di poter tornare a camminare sulle sue stesse gambe, ecco che Genoveva tornerà a scagliarsi contro l'ex domestica brasiliana Marcia.

La donna, infatti, verrà ritrovata morta e poco dopo Genoveva confesserà il terribile omicidio: è stata lei ad ammazzare la donna amata da Felipe, così da potersene sbarazzare definitivamente e in questo modo tornare a essere l'unica donna della vita dell'avvocato di Acacias 38.

Genoveva confessa l'omicidio di Marcia e finisce in carcere

Così, dopo la tremenda confessione dell'omicidio, Genoveva finirà in carcere ma la sua detenzione non durerà a lungo. Grazie alle sue conoscenze, la Salmeron lascerà la prigione prima di scontare tutta la pena che le sarà inflitta per la morte dell'ex domestica brasiliana.

Così, Genoveva potrà tornare di nuovo in libertà e nel momento in cui incontrerà di nuovo Felipe, gli farà presente che potrebbero tornare a essere felici insieme.

Tale dichiarazione sarà davvero troppo per l'avvocato, il quale alla fine deciderà di accettare i consigli dei suoi amici e prenderà in considerazione l'ipotesi di andare via da Acacias per un po' di tempo.

Felipe decide di lasciare il paese

Le nuove anticipazioni delle puntate spagnole di Una vita, infatti, raccontano che Felipe maturerà la decisione di trasferirsi per qualche tempo in Austria, dove farà visita a suo figlio e in questo modo scapperà via anche dai piani diabolici di Genoveva che ha dimostrato di non volersi rassegnare alla fine della loro relazione.

Farai il vaccino contro il covid-19? Partecipa al sondaggio e vinci un buono Amazon da 50 €

In attesa di scoprire se ci sarà il ritorno di Felipe nelle puntate future della soap in onda su Canale 5, le anticipazioni di Una vita rivelano che ci saranno delle novità importanti legate anche al personaggio di Susana.

La "pettegola" del paese deciderà di accettare la proposta di nozze che le verrà fatta da Armando e dopo essere diventati marito e moglie, accetterà di seguire il diplomatico all'estero e così lascerà definitivamente il paese, uscendo di scena.