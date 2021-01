Nella puntata di ieri del GF Vip, Dayane Mello ha avuto la possibilità di ascoltare un video messaggio di sua madre, Ivone Dos Santos, la quale ha smentito le dichiarazioni fatte da sua figlia nel Reality Show. La donna, infatti, ha negato categoricamente di aver svolto la professione di donna di facili costumi e ha negato di aver abbandonato i suoi figli.

Dayane, dal canto suo, ha ammesso di non provare amore nei confronti della donna che l'ha messa al mondo in quanto non è mai stata presente nella sua vita. Ad appoggiare la versione della gieffina è stato suo fratello Juliano. Quest'ultimo, attraverso un video su Instagram registrato dopo la puntata, ha smentito le parole di sua madre avallando, invece, le dichiarazioni di sua sorella.

Juliano interviene per difendere Dayane e smentire la loro madre

Juliano ha registrato un video sul suo profilo social in cui ha difeso Dayane Mello e ha accusato la loro madre di aver raccontato solo bugie. Il giovane ha esordito dicendo di essere profondamente addolorato per dover registrare il video, tuttavia, ha ammesso di sentire il bisogno di raccontare la verità per tutelare sua sorella. Il fratello di Dayane ha poi aggiunto: "Solo io e Dayane sappiamo davvero cosa abbiamo passato". Successivamente ha detto: "Siamo stati abbandonati e avevamo anche fame". Il ragazzo, poi, ha accusato sua madre di essere ridicola a sentirsi in diritto di negare le difficoltà vissute dai suoi figli quando erano piccoli.

Il fratello di Mello vuole diritto di replica

Lo stesso Juliano ha detto di essere stato lui a prendersi cura di alcuni fratelli minori, in quanto sua madre era completamente assente dalle loro vite. Per tale motivo, al giovane appare ancora più assurdo che la donna abbia deciso di farsi viva solo adesso che sua figlia è in televisione. Dalle parole pronunciate dal protagonista, inoltre, è trapelata anche la volontà di avere diritto di replica e spiegare pubblicamente come siano andate davvero le cose durante la loro infanzia.

Farai il vaccino contro il covid-19? Partecipa al sondaggio e vinci un buono Amazon da 50 €

Per questo, non ci resta che attendere per vedere se Alfonso Signorini concederà al ragazzo di intervenire durante la prossima puntata del reality show di Canale 5.

Le dichiarazioni di Ivone Dos Santos

Ad ogni modo, la signora Ivone Dos Santos, nel suo video messaggio per Dayane, ha detto di aver affrontato molte difficoltà nella sua vita. Inoltre ha aggiunto: "Non sono mai stata una prostituta".

La donna ha dichiarato di essere stata aiutata da un uomo durante le sue difficoltà, con cui poi ha avuto tre figli. Il padre di Dayane e Juliano, invece, non avrebbe mai mosso un dito per venire incontro alle esigenze della donna. Mello ha ascoltato il racconto della madre ed è rimasta alquanto impassibile, sta di fatto che ha dichiarato che le è molto difficile provare sentimenti per una persona che non ha mai fatto parte della sua vita.