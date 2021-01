Dayane Mello è, sicuramente, tra le protagoniste più discusse e più amate di questa edizione del GF Vip. In queste ore, però, la donna si è trovata a fare fronte ad una situazione parecchio incresciosa. Nello specifico, è stata chiamata in confessionale per parlare con la sua manager di alcune questioni burocratiche e legali.

Stando a quanto si è riuscito a percepire dalle sue parole, pare che la donna sia stata costretta a firmare un documento idoneo a decretare il cambio di avvocato. La regia del Reality Show, però, ha subito cambiato inquadratura, pertanto, non è stato possibile capire esattamente cosa sia accaduto.

Dayane Mello svela di aver dovuto cambiare avvocato

Ieri pomeriggio, Dayane Mello è stata chiamata in confessionale dagli autori del GF Vip per parlare di alcune questioni. Nello specifico, la donna è stata messa al corrente dalla sua manager di alcune questioni che si stanno verificando fuori la casa del reality show. Una volta uscita dal colloquio, Dayane si è sfogata con alcune sue coinquiline, tra cui Rosalinda Cannavò e Cecilia Capriotti. In tale occasione, la modella ha detto: "Ho firmato un documento adesso che la mia manager mi ha mandato per un cambio di avvocato". Le sue compagne d'avventura l'hanno guardata stranite e la protagonista ha aggiunto: "Per me sta succedendo qualche cosa, ci sarà un casino fuori".

La voce della modella si disperde

Dopo aver pronunciato queste parole, però, la regia ha cambiato inquadratura facendo disperdere la voce di Dayane, la quale è stata sopraffatta dal suono della canzone di Mina che in quel momento si stava riproducendo in tutta la casa. Moltissimi utenti di Twitter hanno notato quanto accaduto ed hanno provveduto a commentare sui social la questione.

Per il momento non si conosce con certezza la natura di questi inconvenienti legali che si sono venuti a creare per Dayane. Ad ogni modo, è probabile che a sollevare questo polverone siano state le recenti dichiarazioni che Mello ha fatto su Andrea Zelletta e Natalia Paragoni.

I presunti motivi dei problemi legali di Dayane

Nello specifico, in questi giorni, la modella ha svelato di essere a conoscenza di alcune informazioni inerenti un presunto tradimento di Natalia ai danni di Andrea.

L'ex corteggiatrice di Uomini e Donne, dal canto suo, ha provveduto a diffidare il Grande Fratello Vip e anche alcuni concorrenti. Sonia Lorenzini, infatti, in una recente intervista con Casa Chi, ha rivelato che la sua amica Natalia potrebbe aver provveduto ad estendere la diffida anche a Dayane Mello. Per tale ragione, è molto probabile che le questioni legali discusse dalla concorrente abbiano a che fare con questa situazione.