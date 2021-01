Giulia Salemi è finita al centro del gossip. Questa volta la concorrente del Grande Fratello Vip non ha fatto parlare di sé per il feeling instaurato con Pierpaolo Pretelli, ma per un video piccante apparso sul web. Salvo Veneziano ha postato su Instagram una clip in cui la modella era molto vicina a un concorrente del reality MTV SuperShore. In quell'occasione, la mamma di Giulia aveva spiegato che era stata una messa in scena creata dagli autori del programma.

Salvo contro Salemi

Salvo Veneziano ha partecipato alla quarta edizione del Grande Fratello Vip. Il pizzaiolo siciliano, però, a causa di una frase sessista e volgare nei confronti di Elisa De Panicis è stato squalificato.

Da quel momento Salvo sembra avere iniziato una sorta di battaglia contro Alfonso Signorini e gli autori del reality show.

Nella giornata di domenica 3 gennaio, l'ex gieffino ha criticato Giulia Salemi per la vicinanza a Pierpaolo Pretelli. Scendendo nel dettaglio, Veneziano ha postato su Instagram un video in cui Salemi flirtava a MTV SuperShore con Abraham Garcia. Dopo avere avvisato i follower che si trattava di un video vietato ai minori di 18 anni, Salvo ha chiosato: "Diciamo che in ogni reality trova l'amore della sua vita..." Il riferimento dell'ex concorrente è alla relazione intrapresa due anni fa dalla modella italo-persiana con Francesco Monte nella casa di Cinecittà. Quest'anno invece, Salemi si è lasciata andare con l'ex velino di Striscia la Notizia.

La cosa curiosa è che in un primo momento aveva messo un like al video anche il papà di Pierpaolo Pretelli. Successivamente il signor Giulio aveva deciso di rimuoverlo.

La versione della mamma di Giulia

Dal momento che il video di Salvo Veneziano era apparso sul web già tre anni fa, la mamma di Giulia Salemi aveva spiegato come erano andate le cose nel salotto di Mattino 5.

A Federica Panicucci, Fariba Tehrani aveva spiegato che sua figlia conosceva già Abraham Garcia perché si frequentatavano fuori dal programma: "Proprio per questo l'hanno chiamata al reality".

Inoltre, Fariba aveva dichiarato: "È evidente che è una messa in scena ai fini dello spettacolo". La mamma della Salemi aveva anche riferito che sua figlia all'epoca non aveva una relazione da ben 5 anni.

Anche Giulia Salemi dopo essere venuta a conoscenza del video piccante uscito sul web, aveva commentato la vicenda ai microfoni di Tgcom: "Da quasi due anni sono casta, non faccio l'amore". La modella con grande orgoglio aveva spiegato di avere dato un peso agli insegnamenti ricevuti dalla mamma: "Un ragazzo deve corteggiarmi, prima di portarmi a letto".

Nel frattempo, su Twitter dopo il video pubblicato da Salvo Veneziano i sostenitori della Salemi hanno lanciato l'hashtag #IoStoConGiulia.