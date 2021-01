È stata una serata difficile quella del 12 gennaio per Maria Teresa Ruta, tra le protagoniste più amate di questo Grande Fratello Vip. La concorrente ha avuto un crollo psicologico in seguito a un clima di tensione che si è venuto a creare per delle accuse che le sono state rivolte da Cecilia Capriotti. Dopo un serrato confronto, però, tra le due è tornato il sereno e la conduttrice è tornata a parlare anche del suo rapporto con Tommaso Zorzi, che subito è corso da lei quando l'ha vista perdere le staffe e adirarsi per quello che stava succedendo nei suoi confronti.

Il crollo di Maria Teresa Ruta nella casa del GF Vip

Nel dettaglio Maria Teresa, stufa delle accuse e delle continue lamentele mosse nei suoi confronti da parte degli altri concorrenti di questo Grande Fratello Vip, è crollata ed ha iniziato a urlare chiedendo che le venisse portato rispetto. "Sono una persona" ha urlato in lacrime la Ruta mentre Stefania e Tommaso Zorzi cercavano di placare la sua ira.

Poco dopo, però, a conduttrice si è placata ed è stata protagonista di un confronto con Cecilia Capriotti: le due si sono chiarite e hanno scelto di seppellire l'ascia di guerra per tornare a coltivare il loro rapporto all'interno della casa più spiata d'Italia.

Maria Teresa ha colto l'occasione anche per parlare della sua concezione legata all'amicizia e in particolar modo di quella che la lega a Tommaso Zorzi.

Le riflessioni di Maria Teresa Ruta sul suo rapporto con Tommaso Zorzi al GF Vip

Maria Teresa è stata molto chiara nel dire che lei non può considerarsi un'amica di Tommaso, dato che loro non si sono mai frequentati bene fuori dalla casa del GF Vip e per lei un legame di amicizia si costruisce anche sulla base di un rapporto costante e diretto.

Ecco perché si è sentita di dire che lei nei confronti di Tommaso nutre una grandissima stima e ha ammesso che riescono a comprendersi con un solo sguardo.

"Non siamo amici ma tra noi c'è una forte stima", ha ammesso la conduttrice tv.

Maria Teresa ha tirato in ballo anche Francesco Oppini, rivelando che all'epoca della nascita del rapporto tra il figlio di Alba Parietti, Stefania Orlando e Tommaso lei non ha voluto intromettersi perché ogni tipo di rapporto ha una sua peculiarità e non le andava di forzare la situazione.

Le parole di Tommaso Zorzi su Maria Teresa Ruta

Maria Teresa ha poi precisato di essere un tipo di persona che non è gelosa delle sue amicizie e non vuole che una persona le dia per forza l'esclusiva nell'avere un rapporto. "Altrimenti avrei dovuto essere gelosa del rapporto più stretto tra Stefania e Tommaso" ha ammesso.

Parole di stima che sono state confermate anche da Tommaso nei confronti di Maria Teresa. Zorzi, infatti, ha ammesso che la conduttrice è quella persona che c'è sempre stata per lui in casa e non si è mai tirata indietro nel momento del bisogno.