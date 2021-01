La soap opera spagnola Il Segreto nata dalla penna dell’autrice Aurora Guerra continua ad essere movimentata. Nel corso degli episodi che andranno in onda su Canale 5 prossimamente, Francisca Montenegro (Maria Bouzas) e Raimundo Ulloa (Ramón Ibarra) correranno un grosso pericolo. Ad avere la peggio però sarà quest’ultimo che nell’istante in cui dormirà rischierà di essere ucciso da Lazaro Campuzano (Pablo Rivero), il fratello di Pedro, lo scagnozzo della defunta Eulalia Castro (Charo Zapardiel).

Come sempre la storica dark lady riuscirà a cavarsela anche questa volta, poiché dopo aver salvato la vita al marito riuscirà a persuadere il forestiero assicurandogli che lo aiuterà a far luce sulla morte del parente.

Il segreto, spoiler: Emilia chiede scusa a Francisca

Le anticipazioni delle puntate che i telespettatori italiani vedranno tra qualche settimana, dicono che Emilia avrà parecchi litigi con Francisca dopo essere tornata a Puente Viejo. L’ex locandiera e la darkl ady non riusciranno proprio a trovare un punto d’incontro per Raimundo, che intanto continuerà a versare in stato catatonico. La madre di Matias vorrà che suo padre sia sottoposto ad un trattamento sanitario in grado di farlo guarire il prima possibile.

Per riuscire nel suo intento Emilia si servirà della complicità del figlio adottivo Matias, a cui dirà di darle una mano a sequestrare l’anziano uomo. Raimundo proprio nell’istante in cui avrà al suo fianco il nipote e la figlia inizierà ad avere delle convulsioni che costringeranno Emilia a fare un passo indietro.

Inoltre quest’ultima non perderà tempo per rivolgere le dovute scuse a Francisca. A complicare la situazione sarà Lazaro Campuzano, che si presenterà nel paesino iberico con la convinzione che suo fratello Pedro si sia tolto la vita a causa di Montenegro.

Lazaro non uccide Raimundo, Tomas vuole sapere chi si nasconde tra gli arcangeli

La new entry non sapendo che in realtà fu Isabel de Los Visos a convincere suo fratello a uccidersi per non svelare a Mauricio in quale luogo aveva nascosto Raimundo su richiesta della defunta Eulalia Castro, metterà piede nella nuova residenza di Francisca e minaccerà Ulloa con un coltello.

Per fortuna quest’ultimo scamperà alla morte per merito dell’intervento di Montenegro che, dopo aver temuto il peggio, prometterà al criminale di aiutarlo a scoprire chi è il vero colpevole del decesso di Pedro. Inoltre Lazaro Campuano accetterà di eseguire dei compiti per la matrona, in cambio di denaro.

Nel contempo Tomas comincerà a far parte della setta degli arcangeli a tutti gli effetti, un gruppo nato per sostenere il regime spagnolo del periodo.

Il fratello di Adolfo farà fatica a nascondere il suo stupore, non appena scoprirà che anche sua madre Isabel fa parte della cerchia. Successivamente a catturare l’attenzione di Tomas sarà un membro dell’organizzazione segreta che, seduto su una specie di trono, non pronuncerà nessuna parola. Il ragazzo quindi sarà sempre più desideroso di sapere quale potrebbe essere l’identità della misteriosa persona che, stando ad alcune indiscrezioni, potrebbe essere Francisca.