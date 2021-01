I colpi di scena nello studio di Uomini e donne non mancano mai e nel corso della puntata trasmessa il 13 gennaio su Canale 5, Tina Cipollari ha perso le staffe nei confronti di Tinì. Chi segue la trasmissione di Maria De Filippi sa benissimo che Tina è la super-star del dating show Mediaset, mentre Tinì è colei che nel corso delle puntate dice poche, pochissime parole. Questo pomeriggio, però, la Cansino ha fatto perdere il controllo alla Cipollari che ha tirato fuori il passato della sua collega opinionista a Uomini e donne, quando per anni ha lavorato svestita in tv come protagonista della trasmissione Drive In.

Lo scontro a Uomini e donne tra Tina Cipollari e Tinì

Nel dettaglio, Tina aveva chiesto a Tinì di fare la passerella per poterle prendere la statua della mummia raffigurante Gemma Galgani che ormai da anni è presente nello studio di Uomini e donne. La Cansino, però, non era molto d'accordo con la richiesta di Tina e si è rifiutata.

Immediata la reazione della Cipollari, la quale non le ha mandate a dire alla sua collega e ha sbottato duramente tirando in mezzo anche il suo passato come protagonista di svariate trasmissioni audaci e provocanti, tra cui Drive In.

"Pure tu hai mostrato il cu... per trent'anni. Sei stata per anni a Drive In con le te… da fuori e adesso non puoi fare la passerella?", ha sbottato Tina perdendo le staffe.

Tina perde le staffe in studio a U&D contro Tinì

E ancora l'opinionista ha ricordato che una volta Tinì la rimproverò perché aveva osato rivolgersi a lei dicendo una parolaccia che non aveva gradito.

Tina, però, non ci sta e con la schiettezza che la contraddistingue e la rende uno dei personaggi più amati del daytime di Canale 5, non le ha mandate a dire neppure alla collega opinionista di Uomini e donne.

Il tutto si è svolto tra le risate del pubblico e della stessa Maria De Filippi che questa volta non è riuscita a contenersi.

Tinì prova a difendersi dall'attacco diretto di Tina Cipollari

Tinì, però, si è difesa dicendo che non aveva passato la statua della mummia di Gemma a Tina, solo perché il "sole" Maria (così come l'ha soprannominata lei) le aveva detto di no.

E così, dopo anni e anni di bisticci e battibecchi in studio con la dama torinese Gemma Galgani, sembrerebbe che Tina sia riuscita a trovare un nuovo bersaglio in trasmissione. Cosa succederà a questo punto? La Cipollari tornerà a puntare il dito contro la sua collega opinionista a Uomini e donne oppure tra le due tornerà di nuovo il sereno?

Lo scopriremo nel corso delle prossime registrazioni del fortunatissimo dating show di Maria De Filippi che appassiona ogni giorno circa tre milioni di spettatori.