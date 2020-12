Lunedì 21 dicembre, è andata in onda una nuova puntata del Grande Fratello Vip condotto da Alfonso Signorini affiancato dagli opinionisti Pupo e Antonella Elia. Tante le cose che sono successe nel corso del nuovo appuntamento sotto il segno della magica atmosfera natalizia. A pochi giorni da questa festa, i vipponi hanno ricevuto molte gradite sorprese. Tra i destinatari, l'influencer venticinquenne Tommaso Zorzi. Il protagonista di Riccanza ha avuto l'occasione di rivedere dopo tanto tempo, sua sorella Gaia. La ragazza ha deciso di fargli una sorpresa per rassicurarlo. Zorzi infatti, dopo aver visto alcuni tweet, fatti proprio da Gaia, era andato in crisi tanto da voler abbandonare la casa.

Gaia rassicura il fratello Tommaso dopo i tweet fraintesi

Gaia, aveva twittato a proposito dell'inaspettata nomination fatta da suo fratello a Stefania Orlando. L'insolita scelta dell'influencer venticinquenne aveva stupito tutti, visto il profondo legame di amicizia che lo lega alla Orlando. Zorzi però ha completamente travisato il contenuto dei post pensando, addirittura, che fossero un modo utilizzato da sua sorella per dirgli che era arrivato il momento di abbandonare il reality. Per questo Gaia Zorzi è arrivata a Cinecittà. La ragazza ha chiesto a Tommaso come avesse fatto a non capire e pioi gli ha anche detto, di essere rimasta sveglia fino alle cinque del mattino a vedere il suo mental breakdown e a chiedersi: "Ma davvero Tommy non capisce che era una battuta?" "Secondo te io ti voglio punire per la nomination di Stefania?" ha continuato.

Gaia Zorzi futura concorrente del Grande Fratello Vip?

Gaia ha detto di capire che stare nella casa è difficile e che quando parla con il marito di Stefania tifano per entrambi. Gaia ha detto a suo fratello che deve rilassarsi perché non è una nomination a rovinare un percorso. Dopo i chiarimenti relativi ai tweet, fratello e sorella di sono espressi tutto il loro bene e affetto.

Gaia ha detto a Tommaso che è una persona matura, simpatica e che è orgogliosa di lui. Zorzi l'ha ringraziata per il sostegno che le sta dando fuori e ha detto di amarla davvero tanto. La sorella poi ha confessato che entrerebbe nella casa solo per stare con suo fratello perché gli manca da impazzire. Dopo questa affermazione Alfonso Signorini ha preso la palla a balzo per dire che il prossimo anno, se ci sarà una nuova edizione del Grande Fratello Vip, non se lascerà sfuggire.

Vedremo Gaia Zorzi nella casa più spiata d'Italia in veste di concorrente ufficiale? Non resta che aspettare la prossima edizione del noto reality targato Endemol per scoprire se accetterà la proposta di Alfonso Signorini?