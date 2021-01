C'è Posta per te è tornato in onda su Canale 5 con risultati d'ascolto a dir poco pazzeschi. Il people show ideato e condotto da Maria De Filippi si prepara ad accogliere in studio, nelle prossime puntate, l'attore sex symbol Can Yaman che in questi mesi ha conquistato il gradimento del pubblico grazie alle soap turche che lo vedono protagonista tra cui Bitter Sweet e DayDreamer. Un rapporto speciale quello tra Can Yaman e la De Filippi, al punto che la conduttrice lo avrebbe voluto di nuovo tra le guest star del suo people show di grande successo.

C'è posta per te 2021, in studio ci sarà anche Can Yaman

Nel dettaglio, l'ospitata di Can Yaman in questa nuova edizione di C'è posta per te è stata già registrata nei mesi scorsi, durante un soggiorno dell'attore nella Capitale.

Al momento, però, non si sa ancora con certezza quando verrà trasmessa in televisione: complessivamente sono dieci le puntate previste di questa edizione del people show di Maria De Filippi che ha già conquistato il gradimento del pubblico da casa.

La media di ascolti delle prime puntate trasmesse su Canale 5, infatti, ha superato il muro dei 6 milioni di spettatori con oltre il 28% di share.

Rapporto speciale tra Maria De Filippi e Can Yaman

Tornando all'ospitata di Can Yaman a C'è posta per te, sembrerebbe che tra l'attore turco e la padrona di casa del programma, si sia venuto a creare un rapporto speciale.

Dietro le quinte dei corridoi Mediaset, infatti, si vocifera che tra Maria e Can sarebbe nata una grande stima reciproca che avrebbe spinto la De Filippi a riaverlo di nuovo in studio per questa edizione.

Del resto con Can Yaman si va sul sicuro, dato che le sue ospitate in televisione riescono sempre a garantire ottimi risultati d'ascolto, come è già successo qualche mese fa con la trasmissione Verissimo, dove l'attore scelse di raccontarsi a "cuore aperto".

Mediaset conferma DayDreamer in prime time dopo la cancellazione

Insomma l'ospitata di Can Yaman a C'è posta per te sarà un momento decisamente da non perdere per le sue numerosissime fan che attendono con trepidazione di vedere la sorpresa che farà ad una sua fan speciale. Intanto prosegue il periodo d'oro per l'attore che è stato riconfermato nel prime time di Canale 5 con la soap opera DayDreamer.

Qualche giorno fa, infatti, dopo il crollo di ascolti della seconda puntata serale, Mediaset scelse di cancellare la messa in onda in prime time della soap opera ma alla fine c'è stato un ripensamento. DayDreamer proseguirà il suo percorso sempre in prime time, così come anticipato dalla Guida tv Mediaset e il 21 gennaio sarà trasmessa una nuova puntata speciale della durata di due ore.