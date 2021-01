Natalia Paragoni non era stata presente nella puntata del Grande Fratello Vip del 28 dicembre per un confronto con Andrea Zelletta. Alfonso Signorini, in quell'occasione, aveva rivelato in diretta che la fidanzata del gieffino aveva diffidato il reality, chiedendo di non parlare più del presunto tradimento che avrebbe commesso ai danni del compagno. Sonia Lorenzini, amica di Natalia, una volta uscita dalla casa del GF Vip, ha rilasciato un'intervista in cui ha espresso la sua opinione in merito alla vicenda e ha affermato che Paragoni, a detta sua, avrebbe mandato una diffida anche a Dayane Mello.

Natalia Paragoni avrebbe diffidato anche Dayane: le parole di Sonia Lorenzini

Sonia Lorenzini era al corrente della diffida che Natalia Paragoni avrebbe fatto al programma e che, a detta sua, sarebbe stata mandata per tutelare la sua immagine. L'ex tronista di Uomini e Donne ha rivelato che la fidanzata di Andrea Zelletta non avrebbe digerito le parole di Dayane Mello, riguardo i pettegolezzi di un presunto tradimento ai danni del suo fidanzato, durante un weekend a Capri. Il gossip, venuto a galla nel corso della puntata andata in onda l'ultimo lunedì di dicembre, riportava voci di una notte di passione fra Natalia e un ragazzo e la giornata successiva in cui avrebbe fatto shopping con lui. Sonia Lorenzini ha dichiarato: ''Credo proprio che abbia diffidato anche Dayane, l'ha fatto per tutelare la sua persona''.

Il weekend a Capri della fidanzata di Andrea Zelletta

Sonia Lorenzini ha raccontato dettagli sul weekend a Capri che la fidanzata di Andrea Zelletta avrebbe passato a Capri a fine agosto: ''Di vero nella vacanza con Leonardo c'è che hanno trascorso insieme qualche giorno''. L'ex gieffina ha detto che Natalia Paragoni e l'imprenditore, avrebbero presenziato ad alcuni eventi, ma la sua amica non sarebbe stata sola, perché era insieme ad un gruppo di persone e sarebbe stato inventato il gossip del presunto tradimento ai danni del compagno.

Andrea Zelletta sapeva tutto

Sonia ha detto che Andrea Zelletta era al corrente di tutto e sapeva che la sua fidanzata si trovava a Capri, ma il modello non sarebbe stato d'accordo sul weekend di Paragoni sull'isola, perché geloso: ''Non aveva piacere che Natalia andasse insieme a più persone prima dell'ingresso suo al GF Vip''. Anche Giacomo Urtis è stato interpellato a riguardo e ha detto di aver sentito le voci riguardo il presunto tradimento, ma non è stato in grado di poter dire se fossero vere o meno.

Il chirurgo plastico ha inoltre aggiunto che, essendoci stata una diffida al Grande Fratello, avrebbe preferito non parlare della questione.