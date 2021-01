Dal nervosismo di Tommaso Zorzi alla crisi di Stefania Orlando. Le dinamiche sviluppatesi nel corso della puntata del GF Vip del 18 gennaio hanno lasciato il segno mandando in tilt due amati protagonisti del Reality Show in onda su Canale 5. L'influencer non ha nascosto il proprio disappunto dopo che Alfonso Signorini ha confermato che le luci della casa si sarebbero spente a fine febbraio. "Ho una vita privata, cambiano la data di continuo" - ha affermato il venticinquenne che ha vomitato subito dopo il saluto di fine serata del conduttore televisivo. Nel frattempo anche la conduttrice televisiva ha perso le staffe per quanto riferito nel corso della trasmissione sulla rottura con Andrea Roncato e, in particolare, per le dichiarazioni di Giulia Elettra Gorietti, la figlia della nuova partner dell'attore.

"Queste aggressioni mi destabilizzano, non vi dico cosa mi ha detto quanto ho provata a contattarla su Instagram Stories" - ha affermato Stefania che, dopo aver indossato il capotto, si è diretta verso la porta rossa per lasciare il programma. Zorzi si è subito reso conto della situazione e si è posizionato in modo tale da non far uscire l'amica. "Andiamo in giardino, parliamo e dopo al limite vai via". Alla fine il milanese è riuscito a convincere la show girl a proseguire il suo percorso nella casa più spiata dagli italiani.

Stefania Orlando replica ad Andrea Roncato: 'Il matrimonio non è finito per un tradimento'

Nel corso della trentatreesima puntata Alfonso Signorini ha invitato Stefania Orlando in mystery room per parlare delle recenti dichiarazioni di Andrea Roncato sulla fine della loro relazione e sui rapporti con l'attuale compagna dell'ex marito.

La conduttrice televisiva ha precisato che dopo due anni di nozze il rapporto si era spento e tra di loro c'era soltanto un rapporto fraterno. "Quando me ne sono andata frequentavo un'altra persona ma il matrimonio non è finito per questo. La passione si era già spenta e ormai c'era solo un rapporto di amicizia" - ha aggiunto la conduttrice che ha riferito di aver continuato a frequentare l'artista fin quando quest'ultimo le ha fatto capire che la seconda moglie, Nicole Moscariello, non gradiva certi atteggiamenti.

"Mi disse che era un po' tedesca e mi è dispiaciuto non averla conosciuta". Subito dopo il conduttore ha mostrato le parole al vetriolo che le aveva riservato Giulia Elettra Gorietti. Quest'ultima aveva invitato la romana a cambiare lavoro e a non intromettersi nelle vicende sentimentali della madre.

La conduttrice va in crisi e vuole lasciare la casa, Zorzi la blocca davanti alla porta rossa

Dall'altra parte Stefania Orlando ha spiegato di aver provato anche a dialogare via social con la figlia della partner dell'ex marito. "Mi ha insultata e non dico cosa mi ha detto" - ha asserito la conduttrice televisiva che al termine della puntata ha avuto un crollo emotivo. "Perché è andato in tv a dire certe cose" - ha sbottato la romana riferendosi ad Andrea Roncato prima di puntare l'indice contro Giulia Elettra Gorietti: "Chi la conosce".

Un momento di sconforto che ha portato Stefania a dirigersi verso la porta rossa con l'intenzione di lasciare il Grande Fratello Vip. Tommaso Zorzi ha inseguito l'amica ed anche gli altri 'vipponi' l'hanno raggiunta per farle cambiare idea.

Alla fine l'influencer l'ha convinta a seguirlo in giardino per una chiacchierata mentre Maria Teresa Ruta ha invitato gli altri inquilini a "barricare le porte se ci riprova di nuovo". Smaltita la rabbia la conduttrice televisiva ha deciso di proseguire la sua avventura al GF Vip.