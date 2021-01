Cambia la programmazione della serie tv Il Paradiso delle Signore per la giornata di giovedì 28 gennaio 2021. Le anticipazioni ufficiali rivelano che l'orario di questo nuovo appuntamento non sarà quello delle 15:55, in cui normalmente va in onda il consueto episodio in prima visione assoluta. Data la delicata situazione Politica del nostro Paese, la rete ammiraglia Rai darà ampio spazio all'attualità politica e così, domani ci sarà spazio per uno speciale del Tg 1 che andrà ad occupare buona parte della fascia del primo pomeriggio.

Giovedì 28 gennaio cambia la programmazione de Il Paradiso delle signore su Rai 1

Nel dettaglio, il cambio programmazione di Rai 1 per la giornata del 28 gennaio 2021 prevede che dopo l'edizione di pranzo del Tg 1, alle 14 ci sarà una nuova puntata di Oggi è un altro giorno, il talk show condotto da Serena Bortone che per l'occasione andrà in onda in versione ridotta.

La trasmissione, infatti, anticiperà l'orario di chiusura alle ore 15, dopodiché la linea passerà al nuovo episodio de Il Paradiso delle signore che andrà avanti fino alle 15:50 circa, quando poi ci sarà spazio per uno speciale del Tg 1 dedicato alle consultazioni per la crisi di governo.

La nuova puntata de Il Paradiso delle signore del 28/1 in onda alle 15

Tale speciale occuperà tutto il pomeriggio e prenderà anche la fascia oraria de La Vita in diretta, la trasmissione condotta da Alberto Matano che questo giovedì 28 gennaio non compare in palinsesto. A seguire, alle ore 18:45 circa, ci sarà spazio per una nuova puntata de l'Eredità condotta da Flavio Insinna.

Insomma, un cambio programmazione importante per tutti i fan de Il Paradiso delle signore che, per la giornata del 28 gennaio, dovranno ricordarsi di sintonizzarsi su Rai 1 alle ore 15, vale a dire 55 minuti in anticipo rispetto all'orario abituale in cui la serie va in onda.

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore del 28 gennaio: Agnese torna al suo lavoro

Cosa succederà nel corso di questo nuovo episodio de Il Paradiso delle signore del 28 gennaio? Le anticipazioni sulla trama rivelano che Agnese deciderà di farsi forza e, soprattutto, di ribellarsi a suo marito Giuseppe che non vorrebbe farla tornare a lavoro.

La donna, quindi, deciderà di fare tutto di testa sua e alla fine tornerà di nuovo al suo lavoro in Atelier: il più contento di tutti sarà Armando che potrà finalmente rivederla a lavoro.

Intanto, tra Vittorio e Beatrice il rapporto si farà sempre più stretto e i due passeranno molto del loro tempo assieme. Per la coppia composta da Luciano e Clelia, invece, arriverà il momento di rivelare al piccolo Carletto che molto presto avrà un fratellino/sorellina.