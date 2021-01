Oggi, mercoledì 27 gennaio, è stata effettuata una nuova registrazione di Uomini e donne. Non è stata una puntata qualsiasi, in quanto c'è stata la tanto attesa scelta di Davide Donadei. Il giovane era arrivato fino a questo momento portando con sé due corteggiatrici, Beatrice e Chiara.

Con entrambe ha instaurato un legame molto profondo e bello, restando indeciso fino all'ultimo momento. Nella registrazione odierna Davide ha finalmente compiuto la propria scelta, che è ricaduta su Chiara Rabbi.

Cosa è accaduto alla scelta di Davide: Chiara gli dice sì

Nelle scorse ore è stata registrata la puntata in cui è avvenuta la scelta di Davide Donadei a Uomini e Donne.

La puntata è cominciata con l'ingresso del tronista e delle due corteggiatrici. Tutti erano molto eleganti, Chiara Rabbi ha indossato per l'occasione un abito lungo color rosa pallido, mentre Beatrice Buonocore aveva un vestito altrettanto lungo color petrolio. Successivamente si è passati a vedere i momenti più belli di Beatrice e poi di Chiara.

A un certo punto Maria De Filippi ha fatto uscire le due corteggiatrici e ha dato il via al momento della scelta di Donadei. Essa è ricaduta su Chiara. La ragazza, dopo aver ascoltato il discorso di Davide, gli ha risposto di sì. A quel punto, allora, è partita la canzone "Casa" di Giordana e dei petali rossi piovuti dall'alto hanno suggellato il momento.

Beatrice scartata, l'esterna fatta prima della scelta

Al momento non è ancora ben chiaro come abbia reagito Beatrice dopo aver appreso di non essere lei la scelta del tronista. In ogni caso, considerando i sentimenti che la stessa aveva dichiarato di cominciare a provare, è molto probabile che non l'abbia presa affatto bene.

Prima di arrivare alla scelta però Davide aveva voluto trascorrere un'intera giornata con Chiara e una con Beatrice.

L'uscita assieme a quest'ultima è cominciata con lei che ha portato la colazione al tronista nel residence in cui alloggia. Successivamente, i due si sono recati al Colosseo in auto e poi si sono fermati per il pranzo. In tale occasione, la ragazza ha fatto una videochiamata con sua nonna, in cui le ha presentato il tronista. Nella parte conclusiva dell'esterna, poi, Beatrice ha fatto una dedica a Davide, dicendogli che avrebbe mille motivi per dirgli di no, ma questo non accadrà in quanto è troppo presa da lui.

L'esterna con Chiara

L'esterna con Chiara, invece, è cominciata con lei che si è recata dal tronista in auto per portarlo nel suo paese di origine.

I due hanno pranzato insieme e, successivamente, sono andati in casetta. In tale occasione, la ragazza ha regalato a Donadei un album con delle foto significative per lei. La corteggiatrice, però, ha lasciato delle pagine vuote, dicendo che avrebbe voluto riempirle insieme a lui.