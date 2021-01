Arrivano le anticipazioni settimanali della soap opera Il Paradiso delle signore, ambientata nella Milano della prima metà degli anni sessanta. Le nuove trame si riferiscono alle puntate inedite che andranno in onda dal 4 all'8 gennaio 2021.

Le vicende di questa settimana saranno principalmente incentrate sul matrimonio fra Gabriella e Rocco, sulla disapprovazione di Adelaide per la vicinanza fra Beatrice e Vittorio, sulla decisione di Federico di lasciare la casa di Luciano e sui tentativi fatti da Salvatore per scoprire la ragione per il quale Gabriella non ricevette mai la lettera che lui gli aveva scritto.

Adelaide affronta Beatrice

Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore ci segnalano che Federico mediterà di lasciare la casa di Luciano per permettere a quest'ultimo di organizzare tranquillamente la sua convivenza con Clelia. Nel frattempo, il Paradiso sarà teatro di alcuni avvenimenti alquanto bizzarri fra cui i litigi di Serena e Carletto ed il confezionamento delle calze per la Befana. Adelaide deciderà di affrontare Beatrice per chiederle di lasciare in pace Vittorio ed interrompere la loro convivenza di fatto. La Contessa, infatti, sarà molto infastidita dalla scelta del giovane di ospitare in casa sua la cognata e i nipoti.

Marcello trova la lettera di Salvatore

Beatrice inizierà a frequentare il Paradiso, facendo amicizia con Clelia.

Umberto inizierà a pensare che Federico abbia gradito il suo regalo di Natale solo perché il giovane l'ha accettato e non glielo ha restituito. Gabriella chiederà a Laura di preparare la torta per il suo matrimonio con Cosimo e poi informerà anche Salvatore della sua decisione. Più tardi, Marcello troverà la lettera che Salvatore aveva scritto a Gabriella ma che era arrivata per caso fra le mani di Agnese.

Rocco scoprirà che le stranezze che avvengono al Paradiso non sono dovute alla presenza di un fantasma in negozio, ma ad Irene che ,da quando ha litigato col padre, dorme nel magazzino.

Gabriella invita Salvatore al suo matrimonio con Cosimo

Clelia e Luciano saranno così felici insieme da voler confessare a tutti quanto si amano. In seguito, Armando informerà Luciano di voler creare una vera e propria squadra di ciclismo targata il Paradiso.

Salvatore verrà a sapere che la sua lettera per Gabriella non è mai arrivata a destinazione, iniziando a pensare che forse sua madre abbia potuto avere un ruolo in tutto questo. Nel frattempo, Gabriella e Cosimo decideranno di invitare Salvatore al loro matrimonio. Le Veneri inizieranno a capire che Rocco ed Irene si piacciono, mentre Clelia aiuterà Beatrice ad acquistare un abito per il suo primo giorno alla scuola serale. Marcello sarà costretto di nuovo ad affrontare il Mantovano, mentre Arturo Bergamini proporrà ad Umberto la stessa truffa immobiliare in cui era coinvolto Achille Ravasi.

Salvatore farà trovare la sua lettera a Gabriella, che dopo averla letta deciderà di andare dal suo ex per chiedergli spiegazioni in merito. Vittorio chiederà a Beatrice di lavorare al Paradiso come segretaria di Luciano.