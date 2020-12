Arrivano le anticipazioni de Il Paradiso delle signore, la nota soap opera d'epoca che ritrae gli usi e i costumi dell'Italia degli anni sessanta. Le nuove trame si riferiscono alle puntate inedite che andranno in onda in Italia dal 21 al 25 dicembre 2020, tutti i pomeriggi sulla Rai a partire dalle ore 15:55.

Le vicende di questa settimana gireranno tutte intorno ai festeggiamenti per le feste di Natale al Paradiso, alla scelta di Vittorio di trascorrere le feste insieme a Beatrice, alla tristezza di Silvia per l'assenza di Federico a casa sua e all'intervento provvidenziale di Stefania che riporterà la gioia in casa Cattaneo.

Zia Ernesta mente a Silvia per non farla soffrire

Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore ci segnalano che Stefania e zia Ernesta decideranno di fare l'albero di Natale a casa Cattaneo per tirare su il morale di Silvia. La donna, infatti, è molto triste al pensiero che quest'anno non festeggerà le feste natalizie insieme a suo figlio che se n'è andato di casa dopo aver scoperto che Umberto è il suo vero padre. Più tardi, la donna manifesterà la volontà di invitare Federico per le feste, senza sapere che il giovane non ha nessuna voglia di vederla. Per non farle soffrire ancora di più, zia Ernesta farà credere a Silvia che Federico si unirà a loro per la cena di Natale, mentre Luciano proverà a convincerlo a partecipare almeno al pranzo del 25 dicembre.

Adelaide cerca di allontanare Beatrice e Vittorio

Dopo la fine della sua storia d'amore con Roberta, Marcello riprenderà il suo posto di lavoro alla Caffetteria a discapito della nuova cameriera, Sofia Galbiati, che verrà licenziata da Laura e Salvo. Sentendosi in colpa, Laura si recherà da Clelia e le chiederà di assumere Laura come nuova Venere del Paradiso.

Nell'attesa che Marta arrivi in Italia per la vigilia di Natale, Vittorio accetterà di trascorrere le feste insieme a Beatrice e i suoi nipoti. Non gradendo la presenza della cognata di Conti nella loro famiglia, Adelaide offrirà un viaggio premio a Beatrice e ai suoi figli per allontanarla da Vittorio. La donna rifiuterà il regalo, guadagnandosi l'antipatia della Contessa.

Babbo Natale arriva al Paradiso

Prima di partire alla volta della Sicilia, Maria preparerà dei piatti molto succulenti per Marcello e Salvo in modo che anche loro possano avere qualcosa di buono da mangiare la sera di Natale. Per i festeggiamenti natalizi arriverà Babbo Natale al Paradiso con due elfi d'eccezione: Serena e Carletto.

Dopo aver saputo che qualcuno ha misteriosamente mangiato tutto ciò che aveva preparato Maria, le Veneri si offriranno di cucinare un intero pasto per Salvo, Marcello, Rocco e Armando che si godranno in questo modo una buonissima cena tutta al maschile. Grazie all'intervento di Stefania, Federico cambierà idea su Silvia e si recherà a casa Cattaneo la sera di Natale. Infine Salvatore e Marcello trascorreranno il giorno di Natale in Caffetteria, mentre Vittorio porterà Beatrice e i suoi nipoti a pranzo al circolo.