La puntata de Il Paradiso delle signore del 18 gennaio preannuncia alcuni avvicinamenti e allontanamenti fra le coppie della fiction di Rai 1. Gabriella Rossi si ritroverà a trascorrere del tempo insieme al suo ex fidanzato Salvo Amato, mentre Beatrice dovrà soffocare i sentimenti che prova per suo cognato Vittorio e, insieme, decideranno di dare un freno al loro rapporto. Crescerà invece l'intesa fra Rocco e Irene ma, il ritorno di Maria, potrebbe rappresentare un ostacolo per la loro relazione. Nel frattempo, a casa della famiglia Amato sorgeranno problemi per via del carattere troppo autoritario di Giuseppe e Salvatore arriverà a non sopportare più suo papà.

Salvo vicino a Gabriella Rossi nella puntata del 18 gennaio de Il paradiso delle signore

Rossi avrà un avvicinamento con Salvatore nella puntata del 18 gennaio. Gli ex fidanzati si ritroveranno infatti insieme per accudire la mamma di Salvo. Mentre Gabriella e il cameriere de La Caffetteria saranno alle prese con Agnese, il rapporto fra la stilista e Bergamini si incrinerà perché Gabriella non si sentirà compresa dal suo futuro marito, con cui dovrebbe sposarsi il 14 febbraio. Non è ancora detto che il matrimonio fra Cosimo e la sua fidanzata venga celebrato perché Rossi, dopo essere venuta a conoscenza della lettera di Amato, ha iniziato a ripensare al suo ex compagno e si trova combattuta fra il rapporto con Bergamini e la sua precedente relazione.

Intesa fra Rocco e Irene, Beatrice frena con Vittorio

Nelle ultime puntate de Il Paradiso delle signore, Rocco e Irene hanno trascorso tempo insieme nel magazzino e iniziato ad approfondire la loro amicizia, ma Maria ritornerà a Milano dopo essere stata in Sicilia, pertanto il rapporto fra Amato e Cipriani potrebbe subire una battuta d'arresto. Anche il riavvicinamento fra Beatrice e Vittorio vedrà una fine durante la puntata del 18 gennaio, perché Conti e sua cognata penseranno di mettere una pietra sopra ai ricordi della loro giovinezza.

Inoltre Beatrice non vorrà correre il rischio di innamorarsi nuovamente di Vittorio e allontanerà il pensiero di far nascere per la seconda volta un sentimento nei suoi confronti.

Salvo non sopporta suo papà, troppo autoritario con Agnese

Oltre ai suoi problemi di cuore, durante la puntata de Il Paradiso delle Signore del 18 gennaio, Salvatore dovrà fare i conti anche con suo papà Giuseppe, ritornato dalla Germania dopo un lungo periodo di assenza.

La situazione a casa della famiglia Amato inizierà a diventare insostenibile a causa dell'atteggiamento del capofamiglia, troppo autoritario e, a causa della situazione, Agnese deciderà di non recarsi a lavoro, mentre Salvo arriverà al punto di non riuscire a sopportare la prepotenza di suo padre.