Riprende su Rai 1, anche anche nel nuovo anno 2021, la programmazione della Serie TV italiana "Il Paradiso delle Signore".

Le trame degli episodi in onda da lunedì 4 a venerdì 8 gennaio, annunciano che Salvatore scoprirà che la lettera scritta qualche tempo prima a Gabriella in realtà non era mai giunta a destinazione e penserà che possa essere colpa di sua madre Agnese. Intanto Adelaide non vedrà di buon occhio il legame speciale nato tra Vittorio e Beatrice, mentre Arturo Bergamini vorrà invitare Guarnieri al matrimonio del figlio, ma anche proporre all'uomo un affare in campo immobiliare.

Adelaide è contraria al legame creato tra Vittorio e Beatrice

Nella puntata di "Il Paradiso delle signore" di lunedì 4 gennaio, Federico annuncerà a Luciano la volontà di andare via per permettergli di poter convivere con Clelia. Adelaide discuterà con Beatrice, perché mal tollererà che lei e i figli siano andati a vivere nella stessa casa del cognato. Intanto al Paradiso ci saranno i preparativi in vista dell'Epifania e in magazzino succederanno delle cose strane.

Nell'episodio di martedì 5 gennaio, Gabriella annuncerà a Laura la data del matrimonio con Cosimo e le darà l'incarico di preparare la torta nuziale. Tra Clelia e Beatrice intanto si sarà creata una bella amicizia, mentre Federico prenderà il regalo di Natale e Umberto crederà che il figlio l'abbia accettato di buon grado.

Intanto in sartoria accadranno degli strani eventi, che faranno pensare addirittura a un fantasma. Inoltre Rocco troverà in casa sua la lettera che Salvatore aveva scritto tempo prima a Gabriella.

Bergamini invita Guarnieri alle nozze

Secondo le anticipazioni nell'episodio di mercoledì 6 gennaio, Rocco capirà che le stranezze al Paradiso dipenderanno da Irene.

La ragazza infatti dopo i litigi col padre è andata via di casa e sta rimanendo lì a dormire. Il giovane le prometterà di non dire nulla.

Intanto Clelia e Luciano vorrebbero poter dire a tutti della loro storia, mentre Armando esporrà al ragioniere Cattaneo l'idea di costruire una vera e propria squadra di ciclismo targata Paradiso. In tutto questo, dopo aver scoperto che la sua lettera non è mai giunta a Gabriella, Salvatore penserà che Agnese possa essere la responsabile e per accertarsi di questo, il ragazzo farà più di una domanda a Rosalia.

Nel frattempo Cosimo e Gabriella decideranno di invitare il giovane Amato alle loro nozze.

Nella puntata di giovedì 7 gennaio, le Veneri si renderanno conto delle affinità sempre più crescenti tra Rocco e Irene, mentre Clelia aiuterà Beatrice nella ricerca di un nuovo vestito, in quanto la donna inizierà a breve la scuola di ragioneria per prendere il diploma. Intanto Marcello sarà nuovamente minacciato dal Mantovano, mentre Arturo Bergamini deciderà di invitare Guarnieri al matrimonio del figlio, poiché vorrà proporgli un affare nel campo immobiliare. Si tratterà della stessa truffa in cui precedentemente era stato coinvolto Ravasi. In tutto questo Gabriella vorrà sapere se Salvo andrà al matrimonio: il ragazzo, ancora sofferente per amore, prenderà tempo e chiederà l'aiuto di Marcello.

Umberto Guarnieri fa il doppio gioco con Bergamini

In base alle trame di venerdì 8 gennaio, Salvatore farà in modo che la madre Agnese si accorga della lettera e la metterà in bella vista in casa, ma per prima la noterà Gabriella, la quale quindi chiederà maggiori informazioni al suo ex. Intanto Vittorio aiuterà Beatrice e le proporrà un impiego come segretaria di Cattaneo. Infine Adelaide sarà molto turbata per la vecchia vicenda legata a Ravasi, mentre Umberto farà il doppio gioco con Bergamini.