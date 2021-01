L'appuntamento con la soap opera DayDreamer - Le ali del sogno tornerà in onda questo giovedì 21 gennaio 2021, nella fascia oraria della prima serata di Canale 5.

Le anticipazioni di questa nuova puntata rivelano che Sanem rimarrà indispettita dal comportamento di Can. L'aspirante scrittrice, dopo essersi licenziata dalla Fikri Harika, deciderà di recarsi nell'ufficio del fotografo con la scusa di dover recuperare degli oggetti personali.

Intanto anche Leyla deciderà di lasciare il lavoro nell' agenzia pubblicitaria e di andare a lavorare insieme a sua sorella nella casa editrice di Yigit.

DayDreamer, trama puntata del 21 gennaio: Sanem e Can litigano, Leyla si licenzia dalla Fikri Harika

Nel dettaglio, Ceycey e Deren chiuderanno Can e Sanem all'interno di una cella frigorifera, con l'intento di farli riappacificare. Tuttavia il fotografo e l'aspirante scrittrice non faranno altro che litigare, arrivando al punto che saranno decisi a prendere ognuno per la propria strada: nel dettaglio, lui è intenzionato a partire per i Balcani e lei ad andare a lavorare con Yigit. A questo punto Ceycey, vedendo fallire il suo piano, avrà una delle sue brutte crisi di nervi e Guliz sarà obbligata a portarlo via dall’ufficio del loro capo.

Le anticipazioni della puntata di DayDreamer del 21 gennaio rivelano che Yigit sarà felice di assumere nella sua casa editrice Sanem, la quale lascerà la Fikri Harika dopo l'ennesima discussione con Can davanti ai suoi colleghi.

Successivamente anche Leyla si licenzierà dall' agenzia pubblicitaria a causa di un battibecco con Emre, tale notizia renderà felici Huma e Polen. Quest'ultima in seguito organizzerà la partenza con il fotografo e lavorerà al suo libro di cucina, che verrà pubblicato dalla casa editrice di suo fratello. Can, invece, dovrà occuparsi della direzione artistica del progetto e si troverà a lavorare di nuovo insieme a Sanem.

Sanem va nell'ufficio di Can: anticipazioni DayDreamer 21 gennaio

Nel frattempo Muzaffer verrà cacciato dal negozio biologico e sarà deluso, mentre Aysun si sistemerà all'interno dell'attività dopo essere diventata socia di Mevkibe.

Intanto Osman porterà Leyla a vedere una casa in cui potranno andare ad abitare dopo il loro matrimonio, ma la futura sposa non sarà per niente contenta.

Yigit suggerirà a Sanem di cominciare a scrivere il suo romanzo, in vista della pubblicazione. Ceycey riceverà una chiamata da sua nonna, la quale avrà il desiderio di conoscere la sua fidanzata.

Inoltre gli spoiler delle puntate di DayDreamer in onda il 21 gennaio in tv, rivelano che Sanem e Can continueranno a pensare l'una all'altro, tanto che si telefoneranno contemporaneamente ma troveranno la linea occupata. Tuttavia l'aspirante scrittrice deciderà di non arrendersi, infatti riuscirà ad avere con il fotografo un dialogo telefonico in cui entrambi faranno finta di non soffrire per la fine della loro storia d'amore e di non provare più gelosia. L'indomani Sanem, indispettita dal comportamento di Can, si recherà alla Fikri Harika con la scusa di dover recuperare degli oggetti personali: in questa occasione il fotografo resterà senza parole non appena vedrà entrare nel suo ufficio l'aspirante scrittrice con un vestito molto sensuale.

Infine Sanem suggerirà a Leyla di essere più sincera e accettare che prova solamente amicizia per Osman, dopo aver saputo che ha rifiutato un suo bacio.