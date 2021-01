Lunedì 18 gennaio il palinsesto di Rai1 ha subìto delle modifiche per fare spazio all' informazione politica. Nello specifico, le trasmissioni giornaliere È sempre a mezzogiorno con Antonella Clerici e Oggi è un altro giorno con Serena Bortone e la soap Il Paradiso delle Signore non sono andati in onda. La fiction di successo di Rai1, poiché segue un preciso ordine temporale che corrisponde perfettamente ai giorni in cui ciascuna puntata viene trasmessa, necessita di un recupero. Questo avverrà venerdì 22 gennaio. La soap con Alessandro Tersigni e Roberto Farnesi raddoppierà e anticiperà l'orario di messa in onda.

Per ristabilire l'ordine, infatti, saranno trasmesse due puntate a partire dalle 15:30.

Cambio di programmazione per Il Paradiso delle signore: doppio appuntamento il 22 gennaio

Per ripristinare l'ordine delle puntate de Il Paradiso delle signore, stravolto lunedì 18 gennaio a causa della diretta dal Parlamento e gli speciali del Tg1, era necessario raddoppiare uno degli appuntamenti in programma questa settimana. Perciò la Rai ha deciso di modificare nuovamente il palinsesto inserendo venerdì 22 gennaio due puntate della soap e anticipando la messa in onda alle 15:30. In questo modo saranno trasmesse le cinque puntate previste nella settimana da lunedì 18 a venerdì 22. In termini numerici, andranno in onda le puntate dalla 66 alla 70, come originariamente pianificato dalla rete.

Per quanto riguarda gli orari, la prima puntata (la 69) andrà in onda alle 15:30, mentre la seconda (la 70) alle 16:10 circa, come sempre su Rai1.

Cosa accadrà nelle prossime puntate de Il Paradiso delle signore

Archiviato il problema della programmazione, risolto con il doppio appuntamento di venerdì 22 gennaio, i telespettatori possono tornare a concentrarsi sulle vicende dei protagonisti della soap.

Nelle prossime puntate de Il Paradiso delle signore non mancheranno i colpi di scena che interesseranno un po' tutti i personaggi. Gabriella sarà sempre più turbata e confusa per i sentimenti che prova ancora nei confronti di Salvatore ma, stando a quanto anticipato in rete, deciderà comunque di sposare Cosimo. Da una parte il giovane Amato vivrà dei momenti complicati con la stilista, dall'altra si scontrerà con il padre Giuseppe.

Il barista, infatti, non gradirà che la madre Agnese sia succube del marito e le discussioni con quest'ultimo saranno sempre più frequenti. Nel frattempo, Clelia ha scoperto di essere incinta e lei Luciano saranno al settimo cielo per questo. Infine, Beatrice e Vittorio si avvicineranno sempre di più e la donna non riuscirà a nascondere per molto i sentimenti che prova verso il cognato.