Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore 5 relative ai nuovi episodi che andranno in onda dal 25 al 29 gennaio 2021 rivelano che Rossi dopo aver tradito il suo futuro sposo, si riavvicinerà a Cosimo, rimasto orfano di padre. Dopo la morte di Arturo, Bergamini dovrà completare l'affare che il padre stava mandando avanti con Guarnieri. Il commendatore approfitterà del tragico momento per ribaltare i piani stabiliti con il defunto. Vista la situazione, Cosimo e Gabriella decideranno inizialmente di rinviare la data delle nozze ma grazie all'intervento di Federico, che convincerà Guarnieri a rivedere i termini da lui ribaltati, i due decideranno di celebrare ugualmente il matrimonio.

Il giovane Cattaneo, dopo aver appreso la gravidanza di Clelia, si trasferirà da Silvia e farà definitivamente pace con la madre.

Gabriella racconta del tradimento a Laura

Nel corso della settimana che dal 25 al 29 gennaio la Rossi sarà sommersa da tantissimi sensi di colpa dovuti al bacio dato a Salvatore. Cosimo nel frattempo, proprio la sera che è stato tradito, ha perso il padre in seguito ad un improvviso malore accusato in Villa Guarnieri. La stilista cercherà così di stare accanto al suo futuro sposo anche se nella sua mente continuerà a pensare al giovane Amato e a quello che è successo tra di loro in Caffetteria. In seguito alla morte di Arturo, Cosimo dovrà gestire gli affari di famiglia e dovrà inoltre portare a termine l'affare con Umberto, che il padre non ha fatto in tempo a sottoscrivere.

Intanto al Paradiso, Beatrice sarà presente ad una sgradevole scena tra Agnese e Giuseppe e si renderà conto della cattiveria del signor Amato nei confronti di sua moglie. Irene inviterà Rocco a trascorrere una piacevole serata in magazzino ma il ragazzo si dimenticherà completamente dell'appuntamento in quanto verrà trascinato dalla Puglisi in casa Amato per festeggiare la squadra ciclistica del Paradiso.

Vuoi vincere un buono Amazon dal valore di 50 euro? E' semplice e veloce: clicca qui!

Clelia e Luciano annunceranno l'arrivo di un bambino a Federico e quest'ultimo accetterà la notizia con grande maturità. Il ragazzo deciderà successivamente di andar via da casa del padre e si ritrasferirà da Silvia. La coppia però non si accorgerà che qualcuno li starà spiando. Gabriella invece non riuscirà a tenere il segreto per sé, sentirà la necessità di sfogarsi con qualcuno e parlerà con Laura di quanto accaduto con Salvo.

Federico nel frattempo farà definitivamente pace con la madre, la donna, molto felice, andrà a ringraziare Luciano ma all'uscita del grande magazzino assisterà ad un nuovo malore della Calligaris.

Cosimo non annulla il matrimonio con Gabriella

Durante le nuove puntate Rocco intuirà quello che Irene aveva organizzato per lui la sera precedente ma la Venere negherà ogni cosa. Nel frattempo al Paradiso, il direttore sarà molto dispiaciuto per la decisione presa da Agnese di non voler andare più a lavoro. Beatrice, intuirà che sotto ci sarà lo zampino di Giuseppe e suggerisce al cognato un piano per far tornare la sarta al lavoro. Per tale ragione Vittorio accetterà di seguire il consiglio della cognata e chiamerà i coniugi Amato per una riunione: Vittorio offrirà un posto di lavoro a Giuseppe ma l'uomo non prenderà benissimo l'offerta del direttore.

Intanto Clelia sarà preoccupata per la reazione della signora Cattaneo se venisse a sapere della sua gravidanza. Tale notizia la sapranno in pochi ma nonostante ciò inizieranno a circolare delle voci sul conto della capocommessa. In seguito all'improvvisa perdita di Arturo, i due futuri sposi penseranno seriamente di rinviare le nozze mentre Guarnieri approfitterà della situazione e cercherà di mettere in difficoltà Cosimo manomettendo le condizioni stabilite con Arturo. L'uomo, allibito, dirà a Vittorio della brutta parte ricevuta da Umberto e così il dottor Conti cercherà di mettere una buona parola con Guarnieri ma senza esito positivo. Soltanto grazie all'intervento di Federico, Umberto tornerà sui suoi passi e Cosimo, felice della notizia, deciderà di non annullare il matrimonio con Gabriella.

Agnese inoltre si farà coraggio e affronterà il marito. La donna prenderà la decisione di tornare al lavoro e molto presto verrà raggiunta da Giuseppe, il quale accetterà l'offerta di Vittorio.