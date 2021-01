Prosegue l'appuntamento di successo con la soap opera Il Paradiso delle Signore e le anticipazioni delle prossime puntate rivelano che al centro dell'attenzione ci saranno Clelia e Luciano. I due, infatti, dopo aver scoperto di essere in dolce attesa di un bambino dovranno fare di tutto per cercare di tenere nascosta la notizia, dato che Luciano è un uomo sposato e, all'epoca in cui è ambientata la serie, non era previsto il divorzio. In una recente intervista televisiva, l'attrice Enrica Pintore ha svelato quello che potrebbe essere il sesso del bambino che attualmente la sua Clelia sta portando in grembo.

Le dichiarazioni di Enrica Pintore sulla gravidanza di Clelia ne Il Paradiso delle signore

Nel dettaglio, parlando della situazione che sta vivendo Clelia all'interno della soap Il Paradiso delle signore, l'attrice ha ammesso che a essere coinvolti in prima persona non sono solo i due amanti, dato che devono fare i conti anche con il contesto in cui vivono.

Nelle prossime puntate della soap Clelia sarà particolarmente preoccupata per suo figlio, il piccolo Carletto. "La preoccupazione maggiore di Clelia sarà quello che accadrà a Carletto" ha ammesso l'attrice nel corso dell'intervista.

"All'epoca ci sarebbero state delle conseguenze e le maldicenze riversandosi su di lei, di riflesso si sarebbero riversate anche su suo figlio" ha ammesso Pintore, anticipando quindi che per la sua Clelia non sarà affatto un periodo semplice da affrontare.

Clelia sarà preoccupata per suo figlio Carletto

Se da un lato Clelia sarà felice perché ha scoperto di essere in dolce attesa di un figlio da parte dell'uomo di cui è profondamente innamorata, al tempo stesso deve fare i conti con le malelingue che circolano sul suo conto e che mettono a repentaglio anche la stabilità emotiva del suo primo figlio.

Il bambino frequenta la scuola e potrebbe essere soggetto di gesti e frasi "cattive" da parte dei suoi amici.

Tornando, invece, alla notizia della gravidanza, Enrica Pintore, pur non sbilanciandosi più di tanto, ha fatto delle ipotesi su quello che potrebbe essere il sesso del bambino che porta in grembo.

Vuoi vincere un buono Amazon dal valore di 50 euro? E' semplice e veloce: clicca qui!

L'attrice di Clelia parla del figlio che aspetta da Luciano

"Io dico che sarà femmina" ha ammesso Pintore mentre Giorgio Lupano che veste i panni di Luciano, ha detto scherzosamente che nel caso in cui dovesse essere davvero una bambina la chiameranno "maiunagioia", riferendosi proprio alle tante peripezie che hanno dovuto superare i due protagonisti de Il Paradiso delle signore, data la delicata situazione che li vede coinvolti in prima persona.

Sarà davvero femmina? Lo scopriremo nel corso dei prossimi episodi della soap opera pomeridiana in onda su Rai 1.