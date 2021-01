Torna l'angolo dedicato alle anticipazioni settimanali de Il Paradiso delle signore. La TV Soap, al momento, va in onda su Rai 1, dal lunedì al venerdì, alle 15:55.

Nelle prossime puntate de Il Paradiso delle Signore, che andranno in onda dall'11 al 15 gennaio, Salvatore spererà di potersi riavvicinare a Gabriella, ma la donna avrà intenzione di tenerlo alla larga per non rovinare il suo futuro matrimonio con Cosimo. Beatrice inizierà a lavorare al Paradiso e Armando temerà di perdere Agnese. Intanto, Clelia avrà un mancamento e Irene, temendo che la donna scopa la sua sistemazione, non interverrà per aiutarla.

Il Paradiso delle signore, anticipazioni dall'11 al 15 gennaio: Gabriella leggerà la lettera di Salvatore

Salvatore si convincerà del fatto che, leggendo la lettera, Gabriella cambierà idea sul suo matrimonio con Cosimo. In effetti, la donna rimarrà stupefatta da quelle parole e arriverà anche a mentire al suo fidanzato. Marcello e Laura cercheranno di spegnere l'entusiasmo di Salvatore, ma quest'ultimo non sarà molto propenso ad ascoltarli. Gabriella, intanto, proverà a prendere le distanza dall'uomo. Dovrà fare un grande sforzo per tenere sotto controllo i suoi sentimenti, ma non vorrà rischiare di cedere alla tentazione.

Nel frattempo, Beatrice ricomincerà a studiare e, contemporaneamente, entrerà al Paradiso nei panni di segretaria di Luciano.

Oltre a gestire queste novità, la donna dovrà occuparsi anche del suo rapporto con Vittorio. I due, infatti, inizieranno ad avvicinarsi pericolosamente. È possibile che Adelaide avesse avuto ragione?

Spoiler de Il Paradiso delle signore fino al 15 gennaio: Agnese e Giuseppe torneranno a Milano

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore, dall'11 fino al 15 gennaio, svelano che Agnese e Giuseppe torneranno dalla loro vacanza natalizia.

Armando, con suo grande rammarico, noterà qualcosa di diverso nella donna e inizierà a tenere per il loro rapporto. Inoltre, Giuseppe imporrà, con prepotenza, i suoi ordini e cercherà di prendere il controllo sulla vita della moglie. Il rapporto tra Agnese e Armando sembrerà giunto al termine e i due non potranno far altro che separarsi.

Intanto, Rocco e Pietro appoggeranno Armando riguardo all'idea di formare una squadra di ciclismo.

Sarà Gabriella a occuparsi dei disegni per le magliette della squadra. Armando riuscirà a realizzare il suo grande sogno?

Clelia avrà un mancamento in magazzino

Negli episodi de Il Paradiso delle signore, in onda dall'11 al 15 gennaio, Clelia avrà un malore mentre si troverà nel magazzino. Irene, nascosta come ogni sera, noterà lo stato di salute della donna, ma la paura di essere scoperta la spingerà a non intervenire. Luciano sarà molto preoccupato per Clelia e, nonostante il diniego di lei, deciderà di rivolgersi a un medico.

Intanto, Rocco affronterà la questione del magazzino con Irene. La ragazza sarà costretta ad andarsene, ma il giovane le prometterà di impegnarsi per trovarle una sistemazione.