Prosegue l'appuntamento in prima visione con Il Paradiso delle Signore 5 e le anticipazioni della nuova puntata in programma mercoledì 20 gennaio su Rai 1, rivelano che Beatrice proverà in tutti i modi a stare lontana dal cognato Vittorio ma si renderà conto che la "mission" non è per niente facile. Intanto Marta scriverà una lettera per il suo amato Vittorio Conti e tornerà così a farsi viva dopo mesi in cui in due sono costretti a stare lontani e distanti l'uno dall'altro.

Beatrice vuole allontanarsi da Vittorio: anticipazioni Il Paradiso delle signore 20 gennaio

Nel dettaglio, la trama della nuova puntata de Il Paradiso delle signore del 20 gennaio 2021, rivelano che per Beatrice arriverà il momento di fare i conti con quello che prova nei confronti di Vittorio.

Giorno dopo giorno, infatti, Conti è diventato una presenza importante nella sua vita.

Al tempo stesso, però, Beatrice non vuole commettere più gli errori fatti già in passato e per questo motivo si impone di allontanarsi da lui. Eppure, nonostante questa sua volontà di allontanare un sentimento che in realtà non è mai sopito, non riesce a non immaginare una quotidianità al fianco di Vittorio.

Marta scrive una lettera per Vittorio

Come si evolverà il rapporto tra i due? Decideranno di mettere la parola "fine" a questo rapporto speciale che si è venuto a creare tra di loro oppure andranno avanti senza esitazioni?

Nel frattempo, le anticipazioni de Il Paradiso delle signore del 20 gennaio 2021, rivelano che si tornerà a parlare anche di Marta.

La donna, infatti, si farà presente di nuovo nella vita di Vittorio e gli scriverà un'accorata lettera d'amore.

Marta informerà suo marito di come sta trascorrendo le giornate in questo periodo che continua a trovarsi negli Stati Uniti d'America, ma soprattutto ammetterà il suo forte sentimento nei confronti dell'uomo che ha sposato. Marta, infatti, rivelerà di sentire la sua mancanza di Vittorio e di attendendere con trepidazione il giorno in cui potranno finalmente riabbracciarsi e stare di nuovo insieme, proprio come ai vecchi tempi.

Rocco trova una sistemazione per Irene: trama Il Paradiso delle signore 20 gennaio

E poi ancora Rocco, grazie all'aiuto di Don Saverio, riuscirà a trovare una nuova sistemazione per Irene. La ragazza, infatti, non può più soggiornare all'interno del Paradiso e necessita di un posto dove potersi stabilire. Intanto, però, Maria continuerà ad essere sempre più sospettosa e dubbiosa.

Insomma un nuovo episodio decisamente da non perdere per tutti i fan e spettatori della soap opera che potranno rivedere le varie puntate trasmesse in televisione anche in replica streaming online da tablet oppure da cellulare.

Grande attesa per il ritorno in scena di Marta nel Paradiso delle signore 5

Una puntata molto attesa dai fan anche perché tornerà a farsi viva la dolce Marta e i fan sono in trepidante attesa di scoprire quello che sarà il futuro della donna al fianco di Vittorio.

Ormai, infatti, manca sempre meno al rientro in scena della donna nel cast de Il Paradiso delle signore 5: l'attrice nelle scorse settimane è tornata di nuovo sul set della serie di Rai 1 per girare i nuovi episodi che la vedranno protagonista nel corso dei mesi a seguire del 2021.

La sua presenza, c'è da scommettere, che non passerà inosservata complice anche la rivalità che si è venuta a creare in questi mesi con Beatrice.

Vittorio, quindi, si ritroverà diviso tra questi due fuochi: due donne importanti che hanno un ruolo di peso nella sua vita. Riusciranno Marta e Beatrice a convivere insieme in maniera pacifica? Lo scopriremo nel corso dei prossimi episodi della soap.

Un 2021 decisamente scoppiettante per Il Paradiso delle signore che continua a riscuotere grandi consensi da parte del pubblico di Rai 1. La media attuale, infatti, supera la soglia dei 2,2 milioni di fedelissimi spettatori, curiosi di scoprire tutti i giorni quelle che sono le novità dei protagonisti che popolano il "Grande magazzino" più famoso del piccolo schermo.