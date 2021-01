Prosegue l'appuntamento Il Paradiso delle Signore e le anticipazioni di questa settimana rivelano che la soap non sarà trasmessa lunedì 18 gennaio. I telespettatori che alle 15:55 si collegheranno su Rai 1 per seguire un nuovo episodio resteranno delusi, dato che al suo posto ci sarà uno speciale del Tg1 dedicato alla crisi di governo. La messa in onda degli episodi della serie con Roberto Farnesi riprenderà il 19 gennaio e le trame raccontano che per Beatrice arriverà il momento di prendere le distanze da suo cognato Vittorio.

Marta manda una lettera a Vittorio: anticipazioni Il Paradiso delle signore 19-22 gennaio

Nel dettaglio, le anticipazioni delle puntate de Il Paradiso delle signore in onda dal 19 al 22 gennaio, rivelano che Beatrice cercherà in tutti i modi di allontanare Vittorio dalla sua vita, ma nonostante questa volontà di allontanare un sentimento che in realtà non è mai sopito, non riuscirà a non immaginare una vita al fianco dell'uomo.

Intanto Vittorio dovrà fare i conti anche con un'appassionante lettera che gli verrà mandata da sua moglie Marta. La donna racconterà a suo marito la giornata tipo che trascorre in America e ammetterà che non vede l'ora di poterlo riabbracciare e passare del tempo insieme.

Clelia scopre di essere in dolce attesa

Salvatore, invece, racconterà a Marcello di aver dormito in Caffetteria dopo aver avuto una violenta lite con suo padre.

Il ragazzo, però, ometterà di dire al suo amico che c'è stato un bacio con la sua ex fidanzata Gabriella, in procinto di convolare a nozze con Cosimo Bergamini.

Occhi puntati anche su Clelia: le anticipazioni de Il Paradiso delle signore dal 19 al 22 gennaio rivelano che la donna si assenterà per andare a ritirare le analisi che le sono state prescritte dal medico in seguito al suo malore.

La donna scoprirà di essere in dolce attesa di un bambino, ma non tornerà subito dal suo amato per dargli la lieta novella.

Laura rivela il bacio con Salvatore: trame Il Paradiso delle signore al 22 gennaio

Adelaide, invece, non nasconderà la sua preoccupazione per le sorti di Umberto e lo metterà in guardia da Arturo. La contessa, infatti, non gradirà l'eccessiva ingerenza di Bergamini negli affari di famiglia.

Per Gabriella, invece, arriverà il tempo della confessione su quanto è accaduto con Salvatore. Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore al 22 gennaio, rivelano che la stilista confessa a Laura di essersi scambiata un bacio con il suo ex fidanzato.