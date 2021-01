Il Paradiso delle Signore giungerà al termine della prima settimana di programmazione per il 2021 venerdì, 8 gennaio, e i nodi da sciogliere saranno ancora tanti per i protagonisti. Salvatore continuerà a pensare al torto subito da sua madre e aspetterà il suo ritorno per affrontarla, mentre Gabriella riuscirà a leggere la lettera a lei destinata e chiederà un chiarimento con l'ex fidanzato. Beatrice cercherà un nuovo lavoro per non gravare sulle spese di Vittorio, ma quest'ultimo le proporrà un lavoro al grande magazzino. Adelaide sarà molto preoccupata per il nuovo affare di Umberto, ma il commendatore sarà pronto a fare il doppio gioco con Arturo Bergamini.

Infine, per Serena e Carletto arriverà il momento di salutarsi, scambiandosi un tenero regalo.

Umberto inizierà il doppio gioco con Arturo Bergamini: puntata dell'8 gennaio de Il Paradiso delle signore

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore di venerdì, 8 gennaio, raccontano che per Salvatore arriverà un momento molto difficile. Il ragazzo, infatti, non potrà fare a meno di ripensare al torto che gli ha fatto Agnese impedendo a Gabriella di leggere la sua lettera. In attesa del suo ritorno dalla Sicilia, Salvatore disporrà la missiva in bella vista, in modo che la madre possa notarla appena rientrata in casa. Nel frattempo, Beatrice penserà al suo futuro e deciderà di cercare un nuovo impiego che le permetta di andare avanti senza l'aiuto economico di Vittorio.

Sarà proprio suo cognato a proporle un nuovo e vantaggioso lavoro come segretaria al Paradiso, accanto a Luciano.

Clelia e Beatrice osservano i loro figli scambiarsi i regali

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore dell'8 gennaio rivelano che, nella puntata in onda venerdì, Adelaide sarà molto preoccupata per la questione Ravasi. Il pensiero di Achille tornerà prepotente nella vita della contessa dopo l'entrata in affari con Arturo Bergamini da parte di Umberto.

Quest'ultimo, intanto, progetterà di iniziare a fare il doppio gioco con il padre di Cosimo. Le vacanze natalizie volgeranno al termine e anche per i bambini sarà tempo di tornare alle proprie vite. Serena saluterà il suo nuovo amico Carletto, ma prima di dividersi, i due piccoli del Paradiso si scambieranno i regali. Ad assistere alla tenera scena ci saranno Clelia e Beatrice che osserveranno intenerite i propri figli.

Infine, Gabriella scoprirà per caso l'esistenza della lettera nascosta da Agnese e finalmente la leggerà. La ragazza non potrà restare indifferente alle parole del suo ex fidanzato e deciderà di affrontare una volta per tutte i propri sentimenti, confrontandosi direttamente con Salvatore.