Giovedì 14 gennaio andrà in onda una nuova puntata de Il Paradiso delle Signore 5. Le anticipazioni della soap opera italiana ci preannunciano un episodio ricco di emozioni. Nonostante Gabriella proverà a convincere Salvo a non essere più ossessionato del loro passato insieme, la donna farà fatica a rinunciare alle attenzioni che il giovane Amato continuerà a dimostrarle. Salvatore non vorrà per nessuna ragione al mondo rinunciare alla sua ex fidanzata. Il ragazzo non ascolterà nemmeno i consigli del giovane Barbieri, il quale avrà le stesse idee della Rossi. Luciano invece sarà molto impaurito per lo stato di salute di Clelia, dopo il malore avuto in magazzino.

Rocco invece farà una promessa a Irene: il ragazzo farà di tutto per trovare un posto dove stare. Il signor Ferraris invece, dopo l'imminente rientro di Agnese e di Giuseppe sarà sempre più convinto che la loro storia non potrà avere un proseguo.

Gabriella non riesce a dimenticare Salvatore

Durante l'episodio sessantaquattro Gabriella cercherà in tutti i modi di far ragionare il giovane Amato. La stilista proverà a convincere il suo ex fidanzato a non pensare al loro passato trascorso insieme, ai bellissimi momenti vissuti quando erano fidanzati ma di guardare avanti. La Rossi, nonostante sarà consapevole che dovrà organizzare il suo matrimonio con Cosimo, non riuscirà a togliersi dalla mente Salvatore e non sarà indifferente al riavvicinamento con lui.

Nel frattempo, dopo il malore di Clelia, il ragioniere Cattaneo sarà parecchio preoccupato per le condizioni di salute della capocommessa. Luciano, anche se la Calligaris non vorrà essere visitata, insisterà affinché venga un dottore per capire cos'ha davvero la donna.

Rocco promette a Irene che le troverà un posto dove abitare

Nel corso della puntata di giovedì Irene sarà costretta a lasciare il magazzino dove da qualche sera dormirà.

La ragazza sarà in ansia perché non avrà ancora trovato un posto dove poter abitare dopo la lite con il padre. Rocco, che ormai avrà occhi solo per lei, le prometterà che farà di tutto per procurargli una nuova abitazione. Anche Marcello la penserà come Gabriella: il socio della Caffetteria inviterà Salvatore a non pensare più alla sua ex fidanzata, di guardare avanti e lasciarsi il passato alle spalle.

Salvatore non accetterà assolutamente i consigli di Barbieri e continuerà ad essere innamorato di Gabriella. Il ragazzo infatti, si confiderà anche con la Parisi ma non capirà minimamente di quello che Laura prova per lui. Intanto i coniugi Amato faranno rientro a Milano dalla Sicilia e Armando, straziato, sarà convinto che nulla sarà più come prima tra lui e la sua amata Agnese.