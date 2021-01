Secondo le anticipazioni turche di DayDreamer - Le ali del sogno, nelle prossime puntate Yigit chiederà a Sanem di diventare sua moglie. La giovane resterà stupita e si prenderà del tempo per rispondere, Can assumerà un investigatore privato per scoprire se l'editore ha qualche segreto. L'atteggiamento pressante di Yigit, intanto, porterà ad un riavvicinamento tra il fotografo e la giovane Aydin.

La soap opera va in onda a partire dal 7 gennaio tutti i giovedì alle ore 21:30 circa su Canale 5.

DayDreamer, trama prossime puntate: Can si affiderà ad un investigatore privato per spiare Yigit

Stando alle anticipazioni di DayDreamer - Le ali del sogno, nelle prossime puntate Yigit darà fuoco al manoscritto di Sanem e farà ricadere la colpa su Can.

Il fotografo farà ritorno ad Istanbul dopo un anno e farà credere all'editore di essere in possesso di alcuni video che lo incastrerebbero. Il piano di Divit, però, verrà mandato in frantumi proprio da sua madre Huma, la quale informerà Yigit delle bugie raccontate da suo figlio. A quel punto, l'editore si sentirà sicuro al punto da chiedere a Sanem di sposarlo. La giovane Aydin sarà molto in difficoltà a causa di tale proposta e si prenderà del tempo per pensarci. Can, però, non sarà convinto di potersi fidare delle intenzioni di Yigit ed assumerà un investigatore privato per scoprire se l'uomo ha qualcosa da nascondere.

DayDreamer, anticipazioni turche: Huma rischierà di essere scoperta da Can

L'investigatore assunto da Can inizierà a seguire Yigit e lo vedrà parlare con Huma.

L'uomo, però, non avrà elementi a sufficienza per poter capire che quella donna è in realtà la madre del fotografo. L'investigatore, tuttavia, informerà Can del fatto che l'editore ha incontrato una donna e sarà propenso a mostrargli le foto. Huma inizierà ad essere spaventata all'idea che suo figlio possa scoprire la verità sul suo accordo con Yigit, ma non riuscirà comunque ad allontanarsi dall'editore.

Il rivale in amore di Can, infatti, minaccerà la donna di raccontare tutta la verità sui suoi piani segreti qualora non riuscisse a conquistare il cuore di Sanem.

DayDreamer, trame turche: Sanem e Can si riavvicinano a causa di Yigit

Yigit sarà sempre più impaziente ed avrà un atteggiamento molto insistente nei confronti di Sanem. L'uomo, infatti, tenterà di convincerla più volte a diventare sua moglie, ma questo provocherà solo una brutta reazione da parte della giovane Aydin, la quale gli chiederà di starle lontano per un po'.

A quel punto, Yigit avrà un atteggiamento tale da provocare un riavvicinamento tra Can e Sanem. Questo porterà l'editore a prendere delle decisioni che potrebbero mettere in pericolo i due innamorati.