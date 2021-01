Mercoledì 20 gennaio verrà trasmessa la sessantasettesima puntata de Il Paradiso delle Signore 5. Le anticipazioni della soap preannunciano un appuntamento ricco di colpi di scena. Beatrice proverà a tenersi da lontano Vittorio, ma senza alcun risultato. Infatti la donna non farà altro che fantasticare, continuando a immaginare come potrebbe essere la vita insieme a lui e i suoi figli. Rocco e Irene, invece, legheranno sempre di più e Maria non farà altro che indagare circa il rapporto dei due. Gabriella si troverà in Caffetteria insieme a Salvo, in seguito a una lite con Giuseppe e i due si lasceranno andare a un ''pericoloso'' riavvicinamento.

Beatrice prova invano ad allontanarsi da Vittorio

Nel corso dell'episodio di mercoledì 20 gennaio Beatrice proverà in tutti i modi ad allontanarsi dal cognato. La donna deciderà di non pensare più al passato, a quando i due sono stati tanto innamorati, provando ad allontanarsi da lui. Nonostante la vedova Conti faccia di tutto per non innamorarsi di nuovo di Vittorio, non smetterà d'immaginare di vivere la quotidianità insieme a lui e a come potrebbe essere il futuro insieme anche ai suoi figli.

Intanto Rocco, con l'aiuto di Don Saverio, riuscirà a trovare una sistemazione per Irene, così la ragazza non sarà più costretta a dormire nel magazzino del Paradiso. Ovviamente la vicenda non passerò inosservata agli occhi di Maria, che rimarrà sorpresa del rapporto che si è creato, durante la sua assenza per la trasferta in Sicilia, tra Irene e l'uomo di cui è molto invaghita.

Gabriella e Salvatore si riavvicinano molto

Durante la puntata a casa Conti arriverà una lettera da parte di Marta indirizzata al marito, a cui invia delle parole dolcissime. Lo scopo di Guarnieri sarà quello di colmare il vuoto lasciato dalla distanza che li divide. A Vittorio farà molto piacere leggere le parole della moglie, sarà emozionato ma allo stesso tempo, probabilmente, si renderà conto che qualcosa non è più come prima.

Nel frattempo Salvatore non riuscirà più a tollerare la prepotenza del padre che continuerà a comportarsi molto male nei confronti della madre, dando inizio a una grande lite familiare. Gabriella, essendo vicina di casa della famiglia Amato, sentirà le urla provenienti dall'appartamento e si precipiterà dal suo ex fidanzato per dargli supporto. Rossi, per fare in modo che la situazione non precipiti, trascinerà Salvo in Caffetteria e tra i due scatterà un bacio.