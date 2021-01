Mercoledì 6 gennaio si potrà finalmente assistere a un nuovo appuntamento de Il Paradiso delle Signore 5. Rocco, oltre a scoprire della lettera che il cugino aveva scritto per Gabriella, ma che questa non ha mai letto, risolverà il mistero del fantasma che da giorni tormenta i membri del grande magazzino. Il giovane infatti sorprenderà Irene dormire sul posto di lavoro ma le prometterà che non dirà nulla a nessuno della faccenda. Dopo questa circostanza, i due inizieranno una profonda conoscenza.

Rocco risolve il mistero del fantasma

Ill giovane Amato verrà a conoscenza della presenza in casa sua del messaggio che a suo tempo aveva scritto per la sua ex Gabriella.

Salvatore inizierà a porsi tantissime domande a riguardo, non si darà pace su come mai quel messaggio non sia mai stato recapitato alla stilista. Intanto Cosimo e la sua futura sposa prenderanno un'importante decisione: inviteranno Salvatore al loro matrimonio. Per Rocco invece non finiranno le sorprese. Il magazziniere verrà anche a capo del mistero del fantasma. Nel magazzino infatti non ci sarà alcun essere misterioso. Infatti è Irene a dormire al grande magazzino, dopo un litigio con il padr, ha lasciato la casa. La Venere penserà bene di usare il posto di lavoro per trovare rifugio. Rocco scoprirà che la ragazza ha dormito al Paradiso ma le prometterà che terrà segreta questa situazione. Grazie a questa promessa, i due giovani avranno l'occasione di conoscersi meglio.

Gli spoiler infatti preannunciano la nascita di una profonda amicizia.

Salvatore inizia a sospettare della madre

Come confermato dalle trame pubblicate di recente, Armando nutrirà un profondo desiderio e si confiderà con Luciano: il signor Ferraris vorrebbe realizzare una squadra di ciclismo. All'interno del gruppo, il capo magazziniere non potrà non considerare i suoi "allievi" Rocco e Pietro per allestire il team sportivo.

Nel frattempo Luciano e Clelia sentiranno l'esigenza di uscire allo scoperto e di rivelare la loro relazione al mondo intero: i due vorranno mostrarsi come una vera e propria coppia. Nel frattempo Salvatore non riuscirà a smettere di pensare alla missiva che aveva realizzato con tanta dedizione per la sua ex fidanzata. In seguito il giovane Amato inizierà a porsi alcune domande in quanto sospetta che in questa storia (quella della lettera mai recapitata ndr) ci sia lo zampino di Agnese.

Per tale ragione il proprietario della caffetteria chiederà a Rosalia, una vecchia amica di famiglia, se saprà qualcosa sulla madre e anche sulla scomparsa del messaggio tanto chiacchierato al Paradiso.