Le anticipazioni di Tradimento annunciano momenti di panico per Ozan. Nella puntata in onda domenica 5 gennaio alle 21:30 su Canale 5, il giovane si ferirà a una mano, impaurito e nervoso per il video ricevuto da Lara, che lo informerà di essere al corrente dell'omicidio di Kaan. In realtà, Ozan non sa che Kaan è sopravvissuto all'aggressione, ma la sua ex fidanzata fingerà che una telecamera nascosta nel suo soggiorno abbia ripreso la scena del crimine. Lara incastrerà Ozan, costringendolo a recuperare l'auto del presunto defunto e tendendogli una trappola.

Nel frattempo, Oylum verrà scagionata e Tolga le dichiarerà il suo amore, ma verrà rifiutato.

Ozan, sconvolto dalla rivelazione di Lara, si ferisce

La puntata di Tradimento andata in onda domenica 29 dicembre è terminata con il video messaggio di Lara inviato a Ozan. Il giovane Yenersoy ha appreso dalla sua ex compagna che è a conoscenza dell'accoltellamento e della presunta morte di Kaan. In realtà, Lara e Kaan stanno organizzando una trappola. Nel nuovo appuntamento con la soap turca, che verrà trasmesso il 5 gennaio, il figlio di Guzide andrà nel panico e correrà a vedere nuovamente il messaggio ricevuto sul suo cellulare: tirerà un pugno contro lo specchio e si ferirà alla mano. Di lì in poi, Ozan continuerà a tenere i suoi cari all'oscuro di tutti i suoi turbamenti e fingerà di dover lasciare la città per problemi di lavoro, pur essendosi licenziato da giorni a loro insaputa.

Nel frattempo, verrà a galla che Tim, la notte dell'incidente stradale, ha voluto far ricadere la colpa su Oylum.

Ozan viene incastrato da Lara e Kaan

Continuerà il diabolico piano di Lara e Kaan, che vorranno raggirare Ozan. La ragazza chiederà a Ozan di recuperare l'automobile Kaan. Ozan si recherà nel luogo in cui Oltan ha portato l'auto, provando a prenderla, ma non ci riuscirà, perché verrà sorpreso dagli uomini di Oltan e si ritroverà ad affrontare quest'ultimo.

Gli spiegherà di essere stato messo alle strette, rivelandogli dell'esistenza del video dell'omicidio di Kaan. Tolga, invece, dichiarerà il suo amore a Oylum, che lo rifiuterà. Ci sarà spazio anche per le vicende di Sezai, che si occuperà anche del giudice Ismet, mettendosi alla ricerca di prove che possano dimostrare la corruzione dell'uomo.

Un riepilogo degli episodi precedenti: Guzide è stata arrestata

Nelle precedenti puntate di Tradimento andate in onda su Canale 5, Guzide si è opposta alla sentenza del giudice Ismet, che ha condannato sua figlia a sei anni per omicidio stradale. La giudice ha passato la notte in carcere per aver accusato Ismet di corruzione. Intanto, Sezai ha cercato di aiutare la sua amica a uscire dalla brutta situazione in cui si è cacciata. Oltan, invece, ha aiutato Ozan a eliminare le prove dell'accoltellamento e del presunto omicidio di Kaan, mentre Tarik si è diviso fra le sue due famiglie.