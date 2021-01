Prosegue l'appuntamento in prima visione assoluta con la soap opera Il Segreto e le anticipazioni delle nuove puntate spagnole rivelano che ci saranno un bel po' di colpi di scena legati ai personaggi di Marta, Rosa e Adolfo. La situazione diventerà sempre più tesa nel momento in cui Rosa verrà lasciata da suo marito Adolfo. L'uomo, infatti, si renderà conto di non poter portare avanti questa relazione con una donna che non ama e per questo motivo deciderà di mettere la parola fine alla loro storia. Una scelta che causerà il crollo psicologico di Rosa, al punto che la donna perderà il lume della ragione.

Adolfo chiude con Rosa e lei impazzisce: anticipazioni spagnole Il Segreto

Nel dettaglio, dopo che Adolfo annuncerà a Rosa la sua decisione di mettere la parola fine al loro matrimonio, la donna uscirà fuori di sé e comincerà a mostrare i segni evidenti della sua pazzia e del suo squilibrio psicologico.

A darle manforte in questa situazione già altamente preoccupante, sarà sua mamma Donna Begona, che in passato è stata rinchiusa per diverso tempo in manicomio e si rivelerà ancora più folle di sua figlia.

La mamma di Marta farà scenate, griderà e dimostrerà di non ragionare con lucidità: la situazione sarà così grave al punto da spingere Don Ignacio a far ricoverare in un manicomio sia la mamma che la figlia.

Rosa perde il controllo

Le anticipazioni delle puntate spagnole de Il Segreto rivelano che quando l'uomo dirà a Rosa la sua intenzione, ossia farsi internare in un manicomio per sottoporsi alle dovute cure che le potrebbero servire per guarire del tutto, la donna darà ancora più dei chiari segnali di squilibrio.

Rosa non accetterà minimamente l'idea di suo padre e lo accuserà di essere dalla parte di Marta e di volersi liberare di lei, per lasciare campo libero gli amanti.

Rosa, quindi, sarà in preda alla follia pura e compirà un gesto del tutto inaspettato.

Donna Begona e Rosa finiscono in manicomio: anticipazioni spagnole Il Segreto

Le trame de Il Segreto, infatti, raccontano che la donna impugnerà un coltello e arriverà a minacciare sua sorella Carolina: se suo padre non ritirerà l'idea di farla chiudere in manicomio, non si farà problemi ad ammazzare la più piccola di casa.

La situazione quindi diventerà a dir poco insostenibile, al punto che Donna Begona dovrà prendere in mano le redini della situazione per evitare che Carolina possa essere ammazzata per davvero da sua sorella. La donna, quindi, farà ragionare sua figlia la quale alla fine lascerà libera Carolina e accetterà l'idea di suo padre. Rosa e Donna Begona si faranno internare in un manicomio, dove proveranno a guarire dalla loro pazzia