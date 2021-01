L'ex dama del Trono Over di Uomini e donne Anna Tedesco, è stata intervistata recentemente lasciandosi andare a delle dichiarazioni tutt'altro che positive su Gemma Galgani. In particolare Anna l'ha accusata di manipolare sempre la verità, in riferimento ad un intervento di Gemma in puntata, in cui aveva parlato male di lei senza nessun motivo.

Anna Tedesco replica alle accuse di Gemma: 'Non l'ho mai nominata'

L' ex volto di Uomini e donne ha voluto replicare, a distanza di tempo, ad alcune accuse mosse da Gemma Galgani. Tra le due donne, come noto, non scorre buon sangue, sin dai tempi di Giorgio Manetti.

Ad alimentare nuovi dissapori tra le due, una dichiarazione della 53enne umbra sul magazine della trasmissione dove aveva confessato di essere rimasta colpita da Maurizio Guerci. Parole poi riprese da Gemma in una puntata di Uomini e donne. La dama torinese in quell'occasione, si era mostrata infastidita, sostenendo che Anna Tedesco avesse parlato male di lei. In realtà Tedesco non l'aveva mai nominata nell'intervista.

U&D, Anna sbotta contro Gemma Galgani: 'Manipola sempre la verità'

A distanza di tempo, Anna é dunque tornata sulla questione, rispondendo alle accuse di Gemma. L'ex dama è parsa parecchio infastidita e ha dichiarato: "Lei manipola sempre la verità". A detta di Anna Tedesco, la dama torinese è abituata a dare sempre la colpa agli altri, accusa riferita in particolare, alla fine delle sue relazioni e, a tal proposito, le ha lanciato un'altra stoccata, invitandola a prendersi le sue responsabilità.

L'ex dama umbra ha infatti accusato Gemma di dare sempre la colpa agli altri per la fine delle sue storie, arrivando anche a prendersela con Tina.

Uomini e Donne, Anna Tedesco su Gemma: 'Ha stufato'

Dopo aver replicato alle accuse di Gemma Galgani, Anna Tedesco ha espresso il suo parere sulle relazioni della dama torinese. Anna, senza peli sulla lingua, ha sottolineato come Gemma, da cinque anni a questa parte, faccia sempre lo stesso teatrino.

Anche nel periodo in cui anche lei era a Uomini e donne, la dama torinese si innamorava spesso di chi aveva fronte, facendo sempre la stessa scena. Anche adesso che guarda il programma da casa, Anna vede sempre le medesime scene, con tanto di lacrime e piagnistei. "Adesso basta. Ha stufato" ha detto Anna Tedesco. Tra le due donne non scorre buon sangue, anche a distanza di anni.

Una rivalità nata quando la donna frequentò per un breve periodo Giorgio Manetti, l'ex storico di Gemma. Arriverà la contro replica della dama torinese alle dichiarazioni della sua storica nemica? Non resta che attendere per capire cosa succederà tra loro. Potrebbe anche esserci un faccia a faccia proprio nello studio di Uomini e donne, anche se Anna Tedesco, ha dichiarato di non aver nessuna intenzione di tornare nel programma.