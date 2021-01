Dopo che Can Yaman si è esposto sui social network per rivendicare il suo diritto a frequentare chi vuole, ci ha pensato Diletta Leotta ad alimentare le chiacchiere sul loro flirt in radio. Nel programma che la siciliana conduce in coppia con Daniele Battaglia, il 15 gennaio si è parlato di risate e di brani internazionali: la presentatrice sportiva ha poi salutato l'attore.

Can Yaman nominato in radio dalla nuova fiamma Diletta

Non è passata neppure una settimana da quando le riviste di Gossip hanno documentato la frequentazione in corso tra Can Yaman e Diletta Leotta. Se il "divo" del momento ha preferito ritirarsi dai social network in seguito alle critiche che ha ricevuto dalle fan per la donna che ha scelto di conoscere, quest'ultima sembra averla presa con un po' più di leggerezza.

Nel corso della puntata di un programma che conduce su Radio 105 tutti i giorni, la siciliana si è lasciata andare a battute e a riferimenti neppure troppo velati al chiacchiericcio che la vorrebbe legata al bel protagonista di "DayDreamer-Le ali del sogno".

Venerdì 15 gennaio, infatti, il volto di Dazn e il collega Daniele Battaglia hanno citato l'attore turco in un momento del programma "105 Take Away", e l'hanno fatto sempre col sorriso sulle labbra e con ironia.

Il saluto di Diletta a Can Yaman dopo la paparazzata a Roma

Mentre Daniele Battaglia parlava di canzoni straniere, in particolare di quelle turche, Diletta ha deciso di esporsi nel dire: "Lo salutiamo Can? Ci sta ascoltando. Salutalo".

Leotta, dunque, ha fatto sapere che Yaman seguirebbe il programma che lei conduce in radio, e per questo ha voluto lanciargli un messaggio d'affetto avvalendosi dell'aiuto del collega.

I due presentatori di "105 Take Away" hanno anche scherzato sulla presunta gelosia di Daniele per il nuovo flirt della bella siciliana, tant'è che a un certo punto ha mandato a quel paese l'attore facendo il "gesto dell'ombrello".

Il clima in radio, però, era disteso e la conduttrice sportiva sembrava tutt'altro che restia dal parlare del gossip che l'ha travolta in questi giorni, ovvero dopo la paparazzata in un albergo di lusso di Roma assieme al "divo" del momento.

Vuoi vincere un buono Amazon dal valore di 50 euro? E' semplice e veloce: clicca qui!

La decisione di Can Yaman contro le critiche delle fan

Se Diletta sembra ben predisposta anche nei confronti di chi la sta criticando per il flirt che sta vivendo con Can Yaman, quest'ultimo ha reagito in maniera opposta alle contestazioni delle sue adoranti fan alla notizia del fidanzamento con la Leotta.

A pochi giorni dall'uscita delle foto nelle quali bacia e abbraccia la presentatrice sportiva, l'attore turco ha deciso di fare due gesti social molto forti: disattivare il suo profilo Twitter e lanciare un chiaro messaggio a tutte le persone che non sono d'accordo con le sue scelte private.

"Sono fatti miei. Punto", ha scritto il giovane in una Instagram Stories che ha fatto il giro della rete il 15 gennaio scorso.

Insomma, il protagonista di "DayDreamer-Le ali del sogno" non ci sta alla protesta che hanno cominciato a fare alcune sue sostenitrici dopo averlo visto tra le braccia di Diletta. Can rivendica il suo diritto di poter frequentare chi vuole, soprattutto se facendolo non manca di rispetto a nessuno.

La bella Leotta, infine, in radio non ha commentato l'altro gossip che sta circolando sul suo conto: una rivista sostiene che la siciliana avrebbe trascorso la notte di Capodanno in compagnia di Zlatan Ibrahimovic. I due avrebbero atteso l'arrivo del 2021 nell'abitazione milanese della presentatrice, ma il tutto sarebbe comunque avvenuto prima del colpo di fulmine con Can Yaman di inizio gennaio.