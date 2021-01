Nell'ultimo appuntamento di Pomeriggio 5 trasmesso su Canale 5 martedì 26 gennaio, Guendalina Tavassi è tornata ad attaccare Giulia Salemi. A detta dell'opinionista, la modella italo-persiana sarebbe diventata famosa solamente perché in passato si è presentata al Festival del Cinema di Venezia senza la biancheria intima. Inoltre, Guendalina è convinta che Giulia sia disposta a tutto pur di emergere.

Le parole della Tavassi

Barbara D'Urso ha chiesto al suo parterre di ospiti se la storia nata al Grande Fratello Vip tra Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli sia vera o meno. Secondo Guendalina Tavassi non sembrano esserci dubbi, la modella italo-persiana sarebbe innamorata solamente delle telecamere.

Come un fiume in piena l'opinionista non ha esitato a lanciare delle stoccate alla 27enne: "Lei è disposta a tutto". In un secondo momento Tavassi ha rincarato la dose: "Una che va al Festival di Venezia senza intimo... È diventata famosa per questo e lo ha fatto apposta". Secondo Giovanni Ciacci invece, non si può rifiutare un vestito del genere perché è molto elegante. Tavassi, però, ha prontamente replicato che per lei l'eleganza è ben altro. Guendalina ha raccontato in studio un episodio legato al passato.

L'opinionista ha spiegato che Giulia Salemi si invitò da sola a suo discapito come ospite nel programma di Rai 1 "Parliamone...Sabato" condotto da Paola Perego: "Forse nemmeno si accorge che scavalca le persone e approfitta delle situazioni".

Infine, Tavassi ha lanciato un'ultima stoccata contro la sua "rivale": "Forse lunedì prossimo la vedremo al posto di Alfonso Signorini".

Alcuni telespettatori accusano Tavassi di frasi poco carine

Babrara D'Urso dopo aver lasciato parlare la sua ospite, ha cercato di spezzare una lancia a favore di Giulia Salemi. Secondo la conduttrice campana, la 27enne è una bellissima ragazza e anche brava.

Vuoi vincere un buono Amazon dal valore di 50 euro? E' semplice e veloce: clicca qui!

Tuttavia, alcuni telespettatori non hanno affatto gradito gli aggettivi con cui Tavassi ha criticato la modella italo-persiana. In particolare, su Twitter un utente ha cinguettato: "Nel 2021 ancora si parla di come si deve vestire una donna?". Secondo un altro telespettatore, Guendalina Tavassi avrebbe detto delle cose gravissime che vanno stigmatizzate.

In seguito ai numerosi commenti in favore di Giulia Salemi, su Twitter l'hashtag #iostocongiulia è entrato in trending topic.

Alcuni sostenitori di Salemi non hanno affatto apprezzato che l'opinionista Mediaset abbia più volte evidenziato che Giulia per diventare famosa abbia deciso di indossare dei vestiti troppo osè. In particolare, la frase incrimanata sarebbe: "Era in giro nuda..."